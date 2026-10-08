Quiz. Dopasuj jezioro do odpowiedniego europejskiego państwa!

Europa to kontynent pełen różnorodnych krajobrazów. Nie brakuje tu także malowniczych jezior – od olbrzymich akwenów o znaczeniu strategicznym, po urokliwe zakątki, które stały się ulubionymi miejscami dla turystów.

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Krystalicznie czyste wody jezior odbijają majestatyczne szczyty gór i bujne lasy na Starym Kontynencie. Jeziora od wieków fascynują ludzkość swoją urodą, bogactwem ekosystemów czy znaczeniem gospodarczym.

Czy wiecie, w którym kraju znajduje się tajemnicze Jezioro Ochrydzkie? Albo gdzie kryje się alpejski klejnot, Jezioro Annecy?

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Miłośnicy geografii z pewnością nie będą mieli problemu z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

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