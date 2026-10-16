Pamiętasz kultowe teksty Adasia Miauczyńskiego? Prawdziwy fan "Dnia Świra" bez problemu zdobędzie komplet punktów!

Już w 1984 roku w filmowej twórczości Marka Koterskiego pojawiła się postać Adasia Miauczyńskiego. Premierę miał wtedy film, zatytułowany Dom wariatów, uznawany dziś za początek słynnej trylogii z Miauczyńskim w roli głównej. Już w nim w bohatera wcielił się Marek Kondrat.

Kluczowy moment dla serii nadszedł jednak dopiero 18 lat później. To w 2002 roku do kin trafił komediodramat w reżyserii Marka Koterskiego, który napisał także scenariusz. Mowa o produkcji Dzień świra, która, co ciekawe, była adaptacją sztuki scenicznej o tym samym tytule. Fabuła, skupiająca się na Adasiu Miauczyńskim i licznych trapiących go lękach i fobiach, z miejsca podbiła serca tak widzów i widzek, jak i krytyków. W przyszłym roku minie już 25 lat od premiery Dnia świra, dziedzictwo filmu jednak nie maleje - a wręcz przeciwnie. Regularnie trafia on na szczyty zestawień polskich filmów oraz komedii wszech czasów.

Tak zmienił się Marek Kondrat

Przekonaj się w quizie, czy pamiętasz kultowe teksty Adasia Miauczyńskiego!

Oczywiście kolosalna w tym zasługa scenariusza i całej pomyślanej historii, ta nie wybrzmiałaby jednak tak mocno i wyraziście, gdyby nie odtwórca głównej roli.

Choć Marek Kondrat ma w swojej filmografii wiele niezwykle cenionych tytułów, to właśnie postać, którą wykreował w Dniu świra, złotymi zgłoskami zapisała się w historii polskiej popkultury. Czy pamiętasz kultowe teksty i wywody Adasia Miauczyńskiego w wydaniu Marka Kondrata w Dniu świra?

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