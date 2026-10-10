Pamiętasz, kto zagrał w serialu "Chłopi"? Przekonaj się w quizie z klasyka lat 70-tych

Uznaje się, że pierwsza wersja powieści Chłopi powstała już w 1901 roku, jednak na krótko przed rozpoczęciem jej publikacji Władysław Reymont miał uznać, że nie jest zadowolony z efektu i przystąpił do poprawek. Całość ukończył tak, aby pierwsza część dzieła ukazała się już rok później w "Tygodniku Ilustrowanym", w którym publikowana była w odcinkach aż do 1908 roku. Całość podzielona została na cztery tomy, a każdy wydano za pośrednictwem wydawnictwa Gebethner i Wolff do roku 1909. To właśnie Chłopi zwróciły szczególną uwagę krytyków literackich z całego świata - w 1924 roku Władysław Reymont uzyskał za nią Literacką Ngrodę Nobla.

Ekranizacyjny walor dzieła dostrzeżono jednak już dwa lata wcześniej! W 1922 roku premierę miał film Chłopi, w którym w rolę Boryny wcielił się Mieczysław Frenkiel - produkcja ta nie zachowała się jednak do dnia dzisiejszego.

Quiz z obsady serialu "Chłopi"

Pięćdziesiąt lat później Jan Rybkowski postanowił zekranizować powieść, ale jako serial telewizyjny. Licząca trzynaście odcinków produkcja została wyemitowana po raz pierwszy pod koniec listopada 1972 roku na antenie Telewizji Polskiej. Chłopi w wydaniu telewizyjnym spotkali się z powszechnym uznaniem - serial dziś już cieszy się statusem legendarnego. W główne role w projekcie wcieliła się prawdziwa śmietanka polskich aktorów i aktorek tamtych lat - czy pamiętasz obsadę Chłopów z 1972 roku?

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