Najsłynniejsza kwestia z "Lśnienia" to improwizowany żart, którego reżyser kompletnie nie zrozumiał

Wszyscy znamy tę scenę. Roztrzaskane drzwi łazienki, przez które przebija się siekiera. Za nią obłąkańczy uśmiech Jacka Nicholsona i ten jeden, krótki, rzucony jakby od niechcenia tekst: „Here’s Johnny!”. To zdanie, które od ponad czterdziestu lat jest synonimem filmowego szaleństwa. Wrosło w tkankę popkultury tak głęboko, że cytują je nawet ci, którzy nigdy nie widzieli „Lśnienia”. Ale co, jeśli powiem wam, że ta ikoniczna kwestia to w gruncie rzeczy improwizowany żart, którego reżyser… kompletnie nie zrozumiał? Jej prawdziwa historia jest znacznie dziwniejsza i ciekawsza niż fikcyjny koszmar w hotelu Overlook.

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Zanim popłynęła krew, były brawa i śmiech publiczności

Aby zrozumieć siłę tego cytatu, musimy cofnąć się do 1962 roku. Właśnie wtedy w amerykańskiej telewizji zadebiutował „The Tonight Show”, którego gospodarzem został legendarny Johnny Carson. Każdy odcinek programu otwierał jego pomocnik, Ed McMahon, wykrzykując z charakterystyczną emfazą „Heeere’s Johnny!”. Ta zapowiedź, przeciągana i pełna entuzjazmu, stała się dźwiękowym symbolem epoki. Przez trzy dekady była fanfarą dla króla wieczornej telewizji, sygnałem, że za chwilę zaczną się monologi, wywiady z gwiazdami i salwy śmiechu publiczności. Pod koniec lat 70., gdy Stanley Kubrick pracował nad „Lśnieniem”, fraza „Here’s Johnny!” była już kulturową tapetą Ameryki. Znał ją każdy, nawet jeśli nie oglądał programu Carsona. Była bezpieczna, sympatyczna, kojarzyła się z lekką rozrywką i ciepłem domowego ogniska. I właśnie dlatego jej użycie przez Nicholsona było tak genialnie przewrotne. Aktor wziął niewinny slogan i przepuścił go przez filtr psychologicznego rozpadu, na zawsze zmieniając jego znaczenie.

Jak jeden żart na zawsze zmienił historię horroru?

Tej kwestii nie było ani w powieści Stephena Kinga, ani w scenariuszu filmu. Narodziła się na planie, w atmosferze ogromnego napięcia. Kręcenie sceny z niszczeniem drzwi ciągnęło się w nieskończoność. Kubrick, znany ze swojego perfekcjonizmu, powtarzał ujęcia dziesiątki razy, doprowadzając aktorów na skraj wytrzymałości. W pewnym momencie, gdy siekiera po raz kolejny przebiła się przez drewno, Jack Nicholson, znużony i w pełni zanurzony w roli, postanowił zaimprowizować. Wsadził głowę w wyrwę i rzucił do przerażonej Shelley Duvall kwestię z popularnego talk-show. Najbardziej fascynujące jest to, że Stanley Kubrick nie miał pojęcia, o co chodzi. Reżyser, mieszkający od lat w Anglii, był odcięty od amerykańskiej popkultury i nigdy nie oglądał „The Tonight Show”. Nie załapał żartu, ale kwestia i tak przetrwała proces montażu. Dlaczego?

Prawdopodobnie dlatego, że nawet wyrwana z kontekstu brzmiała upiornie i niepokojąco. To, co dla Nicholsona było czarnym humorem, dla Kubricka stało się czystym szaleństwem. Ten dysonans poznawczy jest częścią magii tej sceny. Samo kręcenie ujęcia było technicznym majstersztykiem. Ekipa przygotowała specjalne, osłabione drzwi, ale szybko okazało się, że to nie wystarczy. Nicholson, który w młodości służył jako strażak ochotnik w Gwardii Narodowej Kalifornii, wiedział, jak sprawnie posługiwać się siekierą. Rekwizyty rozpadały się zbyt szybko, zanim kamera zdążyła uchwycić narastające napięcie. W końcu zdesperowana ekipa musiała wstawić w framugę prawdziwe, solidne drzwi, by spowolnić aktora i uzyskać odpowiedni efekt oporu materii. To właśnie ich dźwięk, w połączeniu z krzykiem Duvall i złowieszczą ciszą tuż przed wypowiedzeniem kwestii, buduje ten nieznośny klimat.

Od koszmaru w hotelu Overlook do wiralowego mema

Niedługo po premierze filmu w 1980 roku kwestia „Here’s Johnny!” zaczęła żyć własnym życiem. Paradoksalnie, jako pierwszy podchwycił ją sam… „The Tonight Show”, emitując skecze parodiujące scenę z „Lśnienia”. Chwilę później odniesienia pojawiły się w sitcomach, jak „Three's Company”, a potem w niezliczonych filmach i kreskówkach, od „Simpsonów” po „It: Rozdział Drugi”. Koszmar z hotelu Overlook został oswojony i przerobiony na bezpieczny, komediowy cytat. Dzisiaj „Here’s Johnny!” to cyfrowy skrót myślowy oznaczający kogoś, kto wdziera się gdzieś z chaotyczną energią. GIF z twarzą Nicholsona, mem z uroczym dzieckiem naśladującym jego minę, tiktokowy challenge - ta fraza nie potrzebuje już nawet kontekstu filmu. Stała się samodzielną walutą popkultury. Dzieje się tak, ponieważ idealnie balansuje na granicy dwóch światów: tego, co znajome, i tego, co budzi lęk. Jest natychmiast rozpoznawalna, a jednocześnie wciąż, gdzieś podskórnie, dziwnie niepokojąca. I pomyśleć, że wszystko to dzięki przypadkowi, improwizacji i reżyserowi, który po prostu nie oglądał telewizji.