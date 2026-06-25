Kto grał w serialu "Czterej Pancerni i pies"? Spróbuj dopasować aktorów do postaci w tym quizie

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-25 14:52

"Czterej pancerni i pies" to nie bez powodu jeden z najważniejszych i uznawany za jeden z najbardziej kultowych polskich seriali. Mimo faktu, że produkcja zadebiutowała na małym ekranie niemal dokładnie sześćdziesiąt (!) lat temu, to wciąż cieszy się bardzo dużym uznaniem. Czy pamiętasz obsadę tego klasycznego serialu? Sprawdź się w quizie!

Kto grał w serialu „Czterej Pancerni i pies”? Rozwiąż quiz z obsady tego klasyka
Autor: Materiały TVP/ Materiały prasowe Quiz z obsady serialu "Czterej Pancerni i pies"

Czas leci niezwykle szybko i niekiedy naprawdę trudno jest uwierzyć w to, że niektóre tak słynne dziś filmy i seriale miały swoje premiery niemal sześćdziesiąt (!) lat temu! Tak właśnie sytuacja ma się z legendarną produkcją Telewizji Polskiej, jaką są Czterej Pancerni i pies. Pierwszy odcinek serialu wyemitowany został dokładnie w maju 1966 roku, a więc pięćdziesiąt osiem lat temu! Pierwsza seria "Pancernych" liczyła sobie osiem odcinków i osiągnęła taki sukces, że było wiadomo, że na tym się nie skończy. Kolejną odsłonę przygód składu czołgu "Rudy" widzowie zobaczyli w 1969 roku, a trzecią - i jak się okazało ostatnią - już rok później.

Słynne nazwiska w legendarnym serialu

Kanwą do scenariusza, autorstwa Janusza Przymanowskiego była jego własna książka o tym samym tytule. Za kamerą serialu stanął Konrad Nałęcki, a główne role w nim zagrali: Roman Wilhelmi, Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Włodzimierz Press, Wiesław Gołas, Witold Pyrkosz. W pozostałych rolach wystąpili i wystąpiły m.in. Pola Raksa, Barbara Krafftówna czy Tadeusz Kalinowski.

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Czy pamiętasz dokładnie, w które postaci wcielili się wyżej wymienieni aktorzy i aktorki? Kto gościnnie pojawił się na planie Czterech Pancernych i psa?

Sprawdź w quizie, czy to wiesz!

Kto grał w serialu „Czterej Pancerni i pies”? Rozwiąż quiz z obsady tego klasyka
Pytanie 1 z 10
Kto wcielał się w rolę porucznika Olgierda Jarosza?

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