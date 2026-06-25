Kto grał w serialu "Czterej Pancerni i pies"? Spróbuj dopasować aktorów do postaci w tym quizie

Czas leci niezwykle szybko i niekiedy naprawdę trudno jest uwierzyć w to, że niektóre tak słynne dziś filmy i seriale miały swoje premiery niemal sześćdziesiąt (!) lat temu! Tak właśnie sytuacja ma się z legendarną produkcją Telewizji Polskiej, jaką są Czterej Pancerni i pies. Pierwszy odcinek serialu wyemitowany został dokładnie w maju 1966 roku, a więc pięćdziesiąt osiem lat temu! Pierwsza seria "Pancernych" liczyła sobie osiem odcinków i osiągnęła taki sukces, że było wiadomo, że na tym się nie skończy. Kolejną odsłonę przygód składu czołgu "Rudy" widzowie zobaczyli w 1969 roku, a trzecią - i jak się okazało ostatnią - już rok później.

Słynne nazwiska w legendarnym serialu

Kanwą do scenariusza, autorstwa Janusza Przymanowskiego była jego własna książka o tym samym tytule. Za kamerą serialu stanął Konrad Nałęcki, a główne role w nim zagrali: Roman Wilhelmi, Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Włodzimierz Press, Wiesław Gołas, Witold Pyrkosz. W pozostałych rolach wystąpili i wystąpiły m.in. Pola Raksa, Barbara Krafftówna czy Tadeusz Kalinowski.

Polacy pokochali ją za rolę Marusi w "Czterech Pancernych i pies". Tak przez lata zmieniała się Pola Raksa

Czy pamiętasz dokładnie, w które postaci wcielili się wyżej wymienieni aktorzy i aktorki? Kto gościnnie pojawił się na planie Czterech Pancernych i psa?

Sprawdź w quizie, czy to wiesz!