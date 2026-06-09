"Jak poznałem waszą matkę" - czy pamiętasz ten serial? Sprawdź się w quizie dla wielbicieli sitcomów!

Przełom lat 90. i 2000. był świetnym czasem dla produkcji, typu sitcom. Krótkie, komediowe produkcje, skupiające się na losach, codziennych przygodach określonej grupy bohaterów, z którymi widzowie mogli się łatwo utożsamić, powstawały w tym okresie czasu na niemal masową skalę. Przyjaciele, Teoria wielkiego podrywu, The Office, Jak poznałem waszą matkę czy nasze rodzime, by wymienić chociażby Świat według Kiepskich, Miodowe Lata czy Graczyków. Tym razem jednak wzięliśmy na tapetę amerykański klasyk, czyli wspomniany już serial, którego głównymi bohaterami byli Ted Mosby, Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Barbey Stinson i Robin Scherbatsky.

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Quiz z serialu "Jak poznałem waszą matkę"

Jak poznałem waszą matkę zadebiutował na antenie stacji CBS 19 września 2005 roku. Produkcja szybko zdobyła zainteresowanie, a to na fali sentymentu do Przyjaciół, którego emisja zakończyła się zaledwie rok wcześniej. Ostatecznie powstało jej dziewięć sezonów, na które złożyło się ponad 200 odcinków - w toku całej historii widzowie poznawali drogę do momentu, aż Ted poznał tytułową "matkę". Ostatni odcinek sitcomu został wyemitowany 31 marca 2014 roku, a więc minęło już 11 lat od premiery finałowego odcinka, który wzbudził spore kontrowersje! To dobry moment, by przypomnieć sobie ten serial - a może wcale nie musisz, bo już go dobrze znasz?

Rozwiąż quiz i sprawdź:

Pamiętasz serial "Jak poznałem waszą matkę"? Quiz z jednego z najpopularniejszych sitcomów na świecie! Pytanie 1 z 10 Jaki kierunek studiował Marshall? Finanse Prawo Politologię Następne pytanie