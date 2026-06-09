Dopasujesz cytat do odpowiedniego filmu, w którym zagrał Cezary Pazura? 10/10 tylko dla najlepszych w quizie!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-09 13:12

Cezary Pazura to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów w historii polskiego kina. Zagrał on w wielu kultowych filmach, takich jak m.in. "Sztos", "Kiler" czy "Chłopaki nie płaczą". Wiele z jego filmowych cytatów przeszło do historii. Czy potrafisz dopasować je do odpowiednich produkcji? Sprawdź się w quizie!

Cezary Pazura

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Autor: AKPA

Quiz. Dopasuj filmowy cytat Cezarego Pazury do odpowiedniej produkcji

Cezary Pazura urodził się w 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do sztuki. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi w 1986 roku, a jego kariera nabrała rozpędu w latach dziewięćdziesiątych. 

To wtedy zagrał w tak kultowych komediach, jak Kiler, Kiler-ów 2-óch czy Chłopaki nie płaczą, które na zawsze wpisały się w historię rodzimego kina. 

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Jego kreacje w filmach często były pełne charakterystycznego humoru, mimiki i głosu. Wspomniane produkcje zapewniły mu status jednego z najlepszych aktorów komediowych w kraju. 

Jednak ograniczanie Pazury do ról komediowych byłoby sporym błędem. Aktor ma na swoim koncie również wiele udanych ról dramatycznych. Udowodnił w nich swój wszechstronny talent. 

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Nie da się ukryć, ze wiele z jego filmowych cytatów przeszło do historii. Czy potrafisz dopasować je do odpowiednich produkcji? Sprawdź się w naszym quizie, który składa się z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. 

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Quiz. Dopasuj cytat Cezarego Pazury do odpowiedniego filmu
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