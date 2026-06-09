Quiz. Dopasuj filmowy cytat Cezarego Pazury do odpowiedniej produkcji

Cezary Pazura urodził się w 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do sztuki. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi w 1986 roku, a jego kariera nabrała rozpędu w latach dziewięćdziesiątych.

To wtedy zagrał w tak kultowych komediach, jak Kiler, Kiler-ów 2-óch czy Chłopaki nie płaczą, które na zawsze wpisały się w historię rodzimego kina.

Cezary Pazura: Zbankrutowałem i siedziałem w kieszeni Olafa Lubaszenki | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jego kreacje w filmach często były pełne charakterystycznego humoru, mimiki i głosu. Wspomniane produkcje zapewniły mu status jednego z najlepszych aktorów komediowych w kraju.

Jednak ograniczanie Pazury do ról komediowych byłoby sporym błędem. Aktor ma na swoim koncie również wiele udanych ról dramatycznych. Udowodnił w nich swój wszechstronny talent.

Nie da się ukryć, ze wiele z jego filmowych cytatów przeszło do historii. Czy potrafisz dopasować je do odpowiednich produkcji? Sprawdź się w naszym quizie, który składa się z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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