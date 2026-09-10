Dopasuj tekst do postaci z serialu "Czterej pancerni i pies". Tylko prawdziwy fan podoła!

Dokładnie 25 września 1966 roku, a więc niemal równo sześćdziesiąt lat temu, premierę na antenie Telewizji Polskiej miał serial, przez wielu i wiele uznawany obecnie za jeden z najważniejszych w historii szeroko pojmowanej rodzimej kinematografii. Mowa oczywiście o Czterech Pancernych i psie! Pomimo faktu, że powstały jedynie trzy serie produkcji, na które złożyło się dwadzieścia jeden odcinków (jak na dzisiejsze standardy niezwykle mało!) to całość cieszy się statusem czegoś kultowego, wręcz legendarnego dla polskiej telewizji.

W główne role w serialu wcielili się Roman Wilhelmi jako Olgierd Jarosz (pojawił się jedynie w odcinkach 1-6), Janusz Gajos jako Janek Kos, Franciszek Pieczka jako Gustaw Jeleń, Włodzimierz Press jako Grigorij Saakaszwili, Wiesław Gołas jako Tomasz Czereśniak oraz Witold Pyrkosz, który zagrał Franciszka Wichurę. Ostatni odcinek Czterech Pancernych i psa wyemitowano w 1970 roku, co oznacza, że od tego momentu minęło już 55 lat!

MWP - Przeciwpancerna Kawaleria, husaria gen. Maczka i czołg z czterech pancernych

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Dopasuj cytat do jednego z głównych bohaterów serialu "Czterej Pancerni i pies". Spróbuj się w quizie! Pytanie 1 z 10 Dopasuj cytat do bohatera serialu: "Jeszcze musisz nauczyć się śpiewać. Tatia tatata tititi" Olgierd Jarosz Gustlik Jeleń Grigorij Saakaszwili Franciszek Wichura Tomasz Czereśniak Następne pytanie