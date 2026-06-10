Co pamiętasz z pierwszego odcinka "Rancza"? Rozwiąż quiz o początkach serialu!

Dziś już chyba można śmiało powiedzieć, że dokładnie 5 marca 2006 roku na zawsze zmieniła się historia polskiej telewizji. Tego dnia właśnie na antenie TVP1 wyemitowany został pierwszy odcinek zupełnie nowego serialu, zatytułowanego dość enigmatycznie i zastanawiająco - Ranczo. Za produkcję odpowiedzialny był reżyser Wojciech Adamczyk oraz scenarzyści Robert Brutter i Jerzy Niemczuk. To właśnie ta trójka stworzyła historię niejakiej Lucy Wilskiej (w tej roli Ilona Ostrowska), Amerykanki polskiego pochodzenia, która wraca nad Wisłę po śmierci swojej prababci, po której odziedziczyła dworek, położony w miejscowości Wilkowyje. Choć Lucy początkowo miała plan przyjechać do Polski tylko na chwilę, by zająć się sprzedażą nieruchomości, to ostatecznie została w kraju na nieco dłużej i - można powiedzieć - zmieniła swoje życie o 180 stopni!

Od tego wszystko się zaczęło!

Już pierwszy epizod Rancza cieszył się dużym zainteresowaniem, a te tylko rosło z odcinka na odcinek, których w ramach pierwszego sezonu wyemitowano łącznie trzynaście. Obecnie szacuje się, że premierową serię produkcji średnio oglądała widownia, licząca sobie imponujące prawie pięć milionów widzów i widzek!

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Może się to wydać nieprawdopodobne, ale całkiem niedawno dokładnie dwadzieścia (!) lat od premiery pierwszego odcinka Rancza! Czy pamiętasz fabułę epizodu, od którego się to wszystko zaczęło?

Przekonaj się o tym w quizie!

Pamiętasz pierwszy odcinek "Rancza"? Co działo się w tym epizodzie? Sprawdź w quizie, czy to wiesz! Pytanie 1 z 10 Jak zatytułowany został pierwszy odcinek "Rancza"? "Powrót" "Spadek" "Wilkowyje" Następne pytanie