Cezary Żak pęka z dumy. Pochwalił się ważną nagrodą

Cezary Żak odznaczony ważnym medalem. Nie zabrakło pięknych słów

Cezary Żak od wielu lat plasuje się w czołówce najpopularniejszych gwiazd rodzimego kina i telewizji. Widzowie niezmiennie kojarzą go z postacią Karola Krawczyka z „Miodowych lat”, a także z niezwykle barwną, podwójną kreacją braci Koziołów w uwielbianym przez Polaków „Ranczu”. W swoim aktorskim CV ma również mnóstwo wspaniałych występów na deskach teatralnych, które tylko potwierdzają jego ogromny kunszt i wszechstronność. Teraz cała jego praca artystyczna doczekała się wspaniałego uhonorowania. Aktor poinformował swoich fanów o zdobyciu niezwykle prestiżowej nagrody, nie kryjąc, że był to dla niego wieczór pełen głębokich wzruszeń.

Gwiazdor przekazał informację, że został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który jest przyznawany wybitnym twórcom za ich ogromny wkład w polską kulturę. Jest to bardzo istotny punkt w jego bogatej karierze zawodowej, w której świetnie odnajdywał się zarówno przed kamerą, jak i przed teatralną publicznością.

Medal Gloria Artis dla Cezarego Żaka. Podziękował bliskim i współpracownikom

Dla aktora ogromne znaczenie miała również sama lokalizacja tego wyjątkowego wydarzenia. Prestiżowe wyróżnienie odebrał bowiem w warszawskim Och-Teatrze, z którym łączą go bardzo silne i osobiste więzi zawodowe. Artysta nie ukrywał, że cała ceremonia dostarczyła mu potężnej dawki wzruszeń. W opublikowanym w internecie wpisie wyznał, że jest ogromnie zaszczycony i czuje ogromną wdzięczność za to wyróżnienie.

Wczoraj wzruszający wieczór bo z rąk Ministry Kultury otrzymałem Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jestem zaszczycony i pełen wdzięczności. Uroczystość odbyła się w moim ukochanym Och-Teatrze. Dziękuję Krystynie Jandzie za piękną laudację i właściwie za wszystko co mnie od niej spotyka. Moim Kolegom Aktorom dziękuję za wyrozumiałość i szacunek. Rodzinie za miłość i wsparcie. Publiczności za obecność w każdym medium. Wieczór pełen emocji - napisał Cezary Żak w sieci.

Krystyna Janda wspierała Cezarego Żaka w tym wyjątkowym dniu

Odznaczony aktor nie zapomniał również o swoich przyjaciołach z show-biznesu, którym podziękował za wyrozumiałość w codziennej pracy oraz wzajemny szacunek. Bardzo osobisty fragment jego wpisu dotyczył też jego najbliższej rodziny, która zawsze daje mu oparcie i bezwarunkową miłość. Nie pominął też swoich wiernych fanów, dziękując im za to, że są z nim bez względu na to, czy występuje w telewizji, kinie czy na scenie teatralnej.

To właśnie ogromna sympatia widzów od lat napędza go do podejmowania kolejnych wyzwań artystycznych. Choć Żak skradł serca Polaków głównie dzięki swojemu wybitnemu talentowi komediowemu, jego dotychczasowy dorobek zawodowy jest znacznie bogatszy i nie zamyka się w jednych sztywnych ramach gatunkowych. Dzięki nieustannej pracy w teatrze i produkcjach telewizyjnych kolejne pokolenia widzów mają okazję podziwiać jego różne aktorskie oblicza.