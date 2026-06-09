24 godziny, które całkowicie zmieniają postrzeganie sprawiedliwości

Fabuła filmu skupia się wokół postaci Jake'a Hoyta (w tej roli brawurowy Ethan Hawke), młodego i pełnego ideałów policjanta. Marzy on o karierze w wydziale narkotykowym i chce zmieniać świat na lepsze. Los stawia na jego drodze weterana, legendę ulic Los Angeles, charyzmatycznego Alonzo Harrisa. Młody rekrut ma zaledwie jeden dzień, aby udowodnić swojemu nowemu mentorowi, że nadaje się do tej bezwzględnej roboty. Szybko jednak okazuje się, że tytułowy „dzień próby” będzie testem nie tyle jego policyjnych umiejętności, ile przede wszystkim kręgosłupa moralnego.

Alonzo Harris to bowiem gliniarz, który od dawna działa wyłącznie na własnych, brutalnych zasadach. Jego metody są bezwzględne, a granica między prawem a bezprawiem w jego świecie praktycznie przestała istnieć. Z każdą kolejną godziną młody rekrut wsiąka coraz głębiej w niebezpieczny świat gangów i narkotyków, gdzie zaprowadzenie porządku wymaga umazania rąk krwią. Film trzyma w ogromnym napięciu, zmuszając do postawienia pytania: jak daleko można się posunąć w imię rzekomej sprawiedliwości?

Oscarowa rola Denzela Washingtona to absolutne mistrzostwo kina

Mówiąc o „Dniu próby”, nie sposób nie zacząć od fenomenalnej kreacji Denzela Washingtona. To, co aktor zrobił z postacią Alonzo Harrisa, to absolutne mistrzostwo świata. Zarówno widzowie, jak i krytycy filmowi są zgodni, to jedna z najbardziej ikonicznych ról w całej jego karierze, za którą w pełni zasłużenie otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Washington stworzył antagonistę magnetycznego, którego podziwia się za spryt, a jednocześnie nienawidzi za cynizm. Jego kreacja zapisała się w historii jako jeden z najlepiej zagranych czarnych charakterów, co potwierdziły liczne nagrody branżowe.

Na ekranie genialnie partneruje mu Ethan Hawke, którego drugoplanowa rola również została nominowana do Oscara. Chemia między tym dwoma aktorami stanowi główną siłę napędową całego widowiska. Warto też zwrócić uwagę na drugi plan, na którym pojawiają się legendy świata muzyki, takie jak Snoop Dogg, Dr. Dre oraz Macy Gray. Ich obecność dodaje produkcji niezwykłego, surowego klimatu i ulicznej autentyczności. Reżyser Antoine Fuqua po mistrzowsku buduje gęstą atmosferę paranoi, prowadząc akcję przez mroczne zaułki miasta aż do spektakularnego finału.

„Dzień próby” dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Choć od premiery minęło już sporo czasu (film zadebiutował w 2001 roku), „Dzień próby” absolutnie się nie zestarzał. To ponadczasowy, mocny i dający do myślenia thriller, który wciąż robi gigantyczne wrażenie. Znakomite oceny w serwisie Filmweb (7,6/10) oraz wysokie noty na międzynarodowej platformie IMDb (7,7/10) są najlepszym dowodem na to, że mamy do czynienia z dziełem wybitnym.

Ten nagrodzony Oscarem hit sensacyjny gwarantuje doskonałą rozrywkę na wieczór. Film „Dzień próby” zostanie wyemitowany dzisiaj, we wtorek 9 czerwca, o godzinie 20:00 na antenie stacji TVN 7. To obowiązkowa pozycja dla każdego miłośnika mocnego kina z wybitnymi kreacjami aktorskimi.