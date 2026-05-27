Zespół Houk - czyli zanim narodził się grunge. Historia legendarnej formacji

Pierwsza płyta "Soul Ammunition", nagrana w ciągu czterech dni w studio Złota Skała Roberta Brylewskiego ukazała się w 1992 roku. Redakcja miesięcznika „Tylko Rock” uznała Houk za debiut roku. W lutym 1993 roku zespół wystąpił na 27 Międzynarodowych Targach Muzycznych Midem '93 w Cannes. Była to nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie słuchaczy Radio France Internationale. Występ ten rejestrowała i kilkukrotnie emitowała stacja MTV.

Również występ w finale pierwszej edycji prestiżowego wówczas wydarzenia Marlboro Rock In 93’ był istotnym momentem dla zespołu i zbiegł się z intensywnym rozwojem ich twórczości. Kolejna płyta – koncertowa "Natural Way (Full Noize)" wydana została się w 1993. Był to zapis koncertu zarejestrowanego 21 stycznia 1993 w warszawskim klubie Riviera Remont. Płyta zawierała m.in., covery piosenek Jimiego Hendrixa, Iggy’ego Popa, T.Rex.

W lutym 1993 Houk został zaproszony przez fińskiego reżysera Mikę Kaurismäkiego na światową premierę filmu „The Last Border”. W filmie tym jako utwór tytułowy wykorzystana została kompozycja „Soul Ammunition II”. Po premierze grupa zagrała krótką trasę koncertową po Finlandii. Fragmenty filmu The Last Border wykorzystano później w teledysku do utworu „Transmission Into Your Heart”. 21 lutego 1994 roku ukazała się płyta "Transmission Into Your Heart". Płytę promował teledysk do utworu tytułowego.

Houk uznawany za czołowy zespół polskiej sceny alternatywnej i grunge grał jako support dla kilku gwiazd zagranicznych, takich jak: New Model Army, Bad Brains, Clawfinger. Po opuszczeniu zespołu przez gitarzystę Roberta Sadowskiego. W sierpniu 1994 roku Darek Malejonek zdecydował o rozwiązaniu składu i podjął współpracę z muzykami zespołu Ahimsa. Tym samym skład zespołu Houk tworzyli: Paweł Krawczyk („Gruby”), Mirosław Grewiński („Miro”), Tomek Sierajewski („Bolek”) oraz Tomasz Grewiński („Tomik”).

Warszawska AHIMSA była jednym z najważniejszych zespołów niezależnej sceny hardcore początku lat 90. Przecierali szlaki, otwierali drzwi, skłaniali do myślenia i mocno inspirowali swoim przekazem do działania i do pracy nad samym czy samą sobą. Zespół wystartował w 1989 roku i był jednym z pierwszych w pełni wegetariańskich grup na polskiej scenie. Był również jednym z pierwszych krajowych zespołów i jednym z niewielu w Europie w tym czasie wyznających zasady abstynencji i straight edge. W ich przekazie ważniejsze jednak były tematy poszanowania praw zwierząt, ekologii, humanizmu, samorealizacji oraz promowanie zasad non-violence. W czasach transformacji ustrojowej, kiedy przemoc gwałtownie wybuchała na koncertach i na ulicach był to bardzo śmiały, jeśli nie rewolucyjny postulat. Ich aktywność na rzecz praw zwierząt czy ochrony środowiska wykraczała wielokrotnie poza ramy działalności muzycznej.

20 listopada 1995 roku odbyła się premiera płyty "Generation X", którą promował teledysk do utworu „Pieniądz”. Nakręcono także obrazy do utworów „Wstań”, „Woman”, gdzie wykorzystano fragmenty filmu Kaurismäkiego Stan gotowości (ang. Condition red) oraz „Żyję w tym mieście”. Płyta była nominowana do nagrody Fryderyka '96 w kategorii Płyta Roku Rock.

18 lipca 2026 roku po raz pierwszy od 36 lat na scenie w Jarocinie zespół HOUK zagra w ostatnim składzie znanym z płyty "GENERATION X".

