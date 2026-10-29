Założyciel Hey wyda autobiografię! Fragmenty książki są publikowane w sieci

Grupa Hey to prawdziwa ikona polskiego rocka, jedna z kluczowych i najbardziej wpływowych dla rodzimego świata ciężkich brzmień. Historia zespołu rozpoczęła się w 1992 roku, chociaż jego założyciel, Piotr Banach, już wcześniej dał się dobrze poznać w szczecińskim muzycznym świecie.

Już w 1987 roku muzyk współpracował z zespołem Kolaboranci, w którym grał na perkusji. W końcu jednak zmienił ten instrument na gitarę i zaczął komponować oraz pisać piosenki. W 1990 roku, po odejściu z Kolaborantów, powołał do życia heavymetalową formację Dum Dum, w której przez jakiś czas śpiewała Katarzyna Nosowska. Wokalistka zdecydowała się jednak opuścić jej skład, co doprowadziło do jej konfliktu z Banachem

Spór poszedł w niepamięć dwa lata później, gdy gitarzysta, powołując już do życia Hey, odezwał się do Nosowskiej, proponując jej dołączenie do grupy, na co ta się zgodziła. Kapela zagrała swój pierwszy koncert na początku lipca 1992 roku na Rock Festiwalu, a miesiąc później pojawiła się w Jarocinie, gdzie udało się jej zdobyć rozgłos i zainteresowanie Katarzyny Kanclerz. Reszta, jak to mówią, jest już historią.

Mellina - Piotr Banach: Byłem zakochany w Nosowskiej. Czy HEY wróci?

Piotr Banach opuścił Hey w 1999 roku, gdy grupa cieszyła się już bardzo dużym uznaniem, mając na koncie takie krążki, jak Fire, HO! oraz ?. Nie jest tajemnicą, że gitarzysta rozstał się z formacją w nie do końca przyjaznej atmosferze. Już w 2024 roku, wspominając 25-lecie swojego ostatniego występu u boku Hey, Banach pisał w swoich mediach społecznościowych, że być może kiedyś zdecyduje się dokładniej opowiedzieć o tym, co lata temu zaszło w zespole. Czyżby miało to nastąpić w jego autobiografii?

Piotr Banach pracuje nad książką

Jak napisał na swoim koncie na Facebooku gitarzysta, postanowił uaktywnić się także na portalu Instagram oraz założyć własny kanał na YouTubie. W tym przypadku Banach ma zamiar dzielić się ze swoimi subskrybentami nową muzyką, profil na Instagramie ma mu jednak posłużyć do czegoś zupełnie innego.

Jak pisze muzyk, jest on już na półmetku prac nad książką pod znaczącym tytułem Kiedy byłem młodym chłopcem w Hey. Jak zapowiada, to właśnie na Instagramie będzie publikował jej kolejne, krótkie fragmenty, przygotowując tym samym grunt pod premierę całości. Takowych już trochę na koncie Piotra Banacha jest.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy miałaby się ukazać książka.

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