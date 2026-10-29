Macklemore pierwszym gwiazdorem BitterSweet Festival 2027 w Poznaniu. Kiedy wystąpi? [Daty, line-up]

Autor wielu ponadczasowych przebojów znalazł się w ostatnich miesiącach w centrum medialnego zainteresowania. Wszystko przez jego bezkompromisowe komentarze na temat wojny w Strefie Gazy, których efektem było usunięcie rapera ze wspólnej trasy koncertowej z Edem Sheeranem. Macklemore postanowił jednak wykorzystać całe zamieszanie do zorganizowania akcji pomocowej dla Palestyny, a już w przyszłym roku zaprezentuje się przed polską publicznością.

BitterSweet Festival 2027. Macklemore otwiera line-up

Amerykański gwiazdor uświetni kolejną odsłonę poznańskiej imprezy, która w przeszłości gościła już legendarnych wykonawców reprezentujących rozmaite kraje i style muzyczne. Macklemore otworzy przyszłoroczną edycję BitterSweet Festival jako gwiazda pierwszego dnia. Jego występ zaplanowano na czwartek, 12 sierpnia 2027 roku.

- Miliardowe odtworzenia, kultowe teledyski i wydeptywanie własnych ścieżek sprawiły, że muzykę Macklemore’a pokochały miliony. Little bit of humble, little bit of cautious 12 sierpnia w Poznaniu – zapowiadają w sieci organizatorzy.

Występ rapera otwiera listę wielkich gwiazd BitterSweet 2027. Chwilę po tym komunikacie organizatorzy ujawnili kolejne nazwiska, potwierdzając, że w Poznaniu pojawią się również: Kelis, Royel Otis oraz DJ Pee.Wee. Twórcy wydarzenia zapewniają fanów, że cały czas kontraktują następnych wykonawców i obiecują zdradzić ich personalia w nadchodzących tygodniach. Sama impreza potrwa od 12 do 14 sierpnia.

Macklemore wyrzucony z trasy Eda Sheerana. Raper zorganizował koncerty dla Palestyny

Mimo ogromnego dorobku pełnego niezapomnianych przebojów, w 2026 roku o raperze mówiło się głównie w kontekście jego zaangażowania po stronie Palestyny. Macklemore otwarcie krytykuje działania władz Izraela oraz udokumentowane przypadki łamania praw człowieka na terenie Strefy Gazy. Podczas występów otwierających koncerty Eda Sheerana w Stanach Zjednoczonych muzyk wykonywał propalestyńskie gesty. W odpowiedzi, zarządcy obiektów zagrozili anulowaniem wydarzeń, a ostatecznie organizator trasy brytyjskiego wokalisty wyrzucił Amerykanina ze składu. Decyzja ta wywołała falę oburzenia, natomiast nagrane przez samego Eda Sheerana oświadczenie ściągnęło na Brytyjczyka zmasowaną krytykę ze strony fanów.

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W reakcji na te wydarzenia Macklemore zapowiedział organizację z zaprzyjaźnionymi twórcami trzech występów w ramach inicjatywy „Free Palestine Tour”. Pierwszy koncert odbył się 26 października w Dublinie, gdzie na scenie towarzyszyli mu irlandzcy artyści: Hozier oraz formacja Kneecap. Kolejne przystanki na trasie to Londyn i Paryż, a całkowity zysk z przedsięwzięcia zasili konta organizacji charytatywnych. Wśród podmiotów wspieranych przez amerykańskiego muzyka znajduje się brytyjska fundacja Medical Aid for Palestinians, która już od lat 80. zapewnia opiekę medyczną ludności zamieszkującej terytoria pod izraelską okupacją.

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