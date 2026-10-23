Rafał Brzozowski jako Bono z U2! Jak wypadł w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Wzruszona Justyna Steczkowska ocenia Marcina Maciejczaka. "Jak ci się to udało?"

Ósmy odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” dostarczył widzom i jurorom potężnej dawki emocji, a wszystko za sprawą finałowego występu. Marcin Maciejczak stanął przed arcytrudnym zadaniem – miał zaledwie tydzień na przygotowanie utworu „Gaja” z repertuaru Justyny Steczkowskiej. Piosenka, która nawet dla samej autorki stanowi ogromne wyzwanie wokalne i kondycyjne, w wykonaniu młodego artysty wywołała prawdziwe poruszenie.

Jego występ zrobił na jurorce tak wielkie wrażenie, że z trudem dobierała słowa. Justyna Steczkowska nie kryła podziwu dla uczestnika. – Eurowizja to są ogromne emocje, więc ja nie potrafię cię ocenić uczciwie. Jestem po prostu pełna podziwu dla ciebie. Ja to ćwiczyłam bardzo długo, ty miałeś tydzień, więc jak ci się to udało? Jesteś naprawdę super. Gratuluję ci z całego serca, bo ja wiem, jakie to jest trudne – powiedziała wzruszona.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

Wyjątkowy hołd dla wujka. Maria Sadowska jako Andrzej Zaucha

Osobisty charakter miał również występ Marii Sadowskiej, która zmierzyła się z legendą swojego wujka, Andrzeja Zauchy. Wykonanie nieśmiertelnego przeboju „Byłaś serca biciem” stało się dla niej wyjątkowym spotkaniem z rodzinną historią i twórczością wybitnego artysty.

Jej metamorfoza została doceniona przez jurorów, którzy podkreślali, jak dobrze udało jej się oddać sceniczną osobowość Zauchy. – Mi się bardzo podobało, że trafiłaś w jego duszę, ten jego feeling. To postać naprawdę trudna do zrobienia i to jeszcze jako kobieta. Zrobiłaś naprawdę dobrą robotę – skomentował Stefano Terrazzino.

Metamorfozy, które zachwyciły jurorów

W odcinku nie brakowało też innych spektakularnych przemian. Rafał Brzozowski wcielił się w lidera U2 i zaśpiewał utwór „With or Without You”. Jego interpretacja zachwyciła Piotra Gąsowskiego. – Wszystko było w punkt, taki cudowny ascetyzm, który ja lubię u Bono. Tam nie ma fajerwerków, facet śpiewa, jest prawdziwy i ty byłeś właśnie śpiewająca prawdą. A zrobiłeś jego głos tak, że myślałem, że zwariuję – ocenił juror.

Z kolei Marcin Miller przeniósł widzów w czasie, wcielając się w Eugeniusza Bodo w piosence „Sex Appeal”. Przygotowania obejmowały naukę przedwojennej gwary warszawskiej, co nie umknęło uwadze Justyny Steczkowskiej. – Marcinku, no po prostu fantastycznie. Mieliśmy tutaj ubaw, ale świetna dykcja, wszystkie te „l” zaciągane, ruch, poczucie humoru, wszystko. Piękny powrót do dawnych czasów – chwaliła.

Scenicznym wulkanem energii okazała się Ida Nowakowska, która jako Jennifer Lopez porwała wszystkich do zabawy hitem „Let’s Get Loud”. – No jesteś energią czystą, jesteś żywym srebrem. Cieszę się, że mogę siedzieć tu i doświadczać tego, co ty tutaj robisz – podsumowała jej występ Małgorzata Walewska.

Od Shakiry po Billie Eilish. Co jeszcze działo się na scenie?

Wieczór otworzyła Ula Milewska, która jako Shakira zmierzyła się z hiszpańskojęzycznym utworem „Addicted to You”. – Dałaś nam bardzo dużo radości na początku przy otwarciu odcinka za co ci bardzo dziękujemy – mówiła Justyna Steczkowska. W zupełnie innym klimacie zaprezentowała się Bryska, która jako Billie Eilish zaśpiewała subtelne „Birds of a Feather”. – Było czyściutko, fajnie, właśnie takie wycofanie, jak to u niej. To było wspaniałe, dziękuję – komplementował Piotr Gąsowski.

Męskie wyzwanie w damskiej roli podjął Gabriel Fleszar, który przeistoczył się w Meghan Trainor i wykonał jej przebój „All About That Bass”. – Dla mnie przede wszystkim było znakomicie wokalnie i myślę, że barwowo też byłeś zbliżony do oryginału. Było super – oceniła Małgorzata Walewska.

Kto wygrał odcinek? Znamy wyniki!

Decyzją jurorów i uczestników zwycięzcą ósmego odcinka został Marcin Maciejczak. Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych artysta przekazał na rzecz dzieci z Fundacji „Krwinka”. Drugie miejsce zajął Marcin Miller, który swoje 5 tysięcy złotych przeznaczył na Fundację „Zwierzęta Niczyje” z Suwałk.

W kolejnym odcinku czekają nas następujące metamorfozy: Maria Sadowska jako Sam Brown, Ida Nowakowska jako Agnieszka Chylińska, Bryska jako Piotr Sołoducha (Enej), Ula Milewska jako Liza Minnelli, Marcin Miller jako Gene Simmons (Kiss), a Marcin Maciejczak jako Bryan Adams. Sporo zamieszania wywołał Gabriel Fleszar, który postanowił ukraść piosenkę Rafałowi Brzozowskiemu. W powtórnym losowaniu Rafał Brzozowski trafił na Bonnie Tyler.

Tak wyglądał występ Rafała Brzozowskiego jako Bono: