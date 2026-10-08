Tom DeLonge we łzach! Takiego wykonania hitu blink-182 się nie spodziewał

Historia zespołu blink-182 i Toma DeLonge jest dość burzliwa. Wokalista co prawda, wraz z Markiem Hoppusem i Scottem Raynorem współzałożył zespół, jako jedyny jednak aż dwukrotnie z niego odszedł.

Po raz pierwszy do takiej sytuacji doszło w 2005 roku, w efekcie czego miała miejsce czteroletnia przerwa w działalności grupy. Ta reaktywowała się w 2009 roku, sześć lat później jednak Tom po raz kolejny ogłosił, że odchodzi z blink-182. Tym razem Hoppus i Travis Barker postanowili działać dalej, a nowym wokalistą zespołu został Matt Skiba, z którym nagrano dwie płyty: California oraz Nine.

W 2022 roku jednak Skiba ogłosił, że podziękowano mu za dalszą współpracę, co rozbudziło pogłoski o możliwym powrocie blink-182 w tym najsłynniejszym kształcie. Tak się rzeczywiście stało, co zostało oficjalnie ogłoszone jesienią 2022 roku. W końcu także światło dzienne ujrzał świetnie przyjęty kawałek Edging, który był pierwszym zwiastunem krążka One More Time..., od premiery którego za chwilę miną trzy lata.

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PORUSZONY Tom DeLonge na meczu!

Na ten moment formacja robi sobie przerwę od występowania, pewne jest już jednak, że będzie koncertować, również w Europie, w 2027 roku. W branży co i rusz do tego pojawiają się plotki o możliwej nowej płycie.

Tymczasem Tom DeLonge w pełni korzysta z wolnego czasu i we wtorek 6 października pojawił się na meczu San Diego Padres przeciwko Milwaukee Brewers. Wokalista od lat jest kibicem pierwszej z wymienionych drużyn - której nieoficjalnym hymnem jest jeden z klasyków blink-182.

Mowa o All The Small Things, które jest śpiewane przez San Diego Padres, gdy Ci wygrywają. Taka właśnie sytuacja miała miejsce podczas ostatniego meczu, w efekcie czego niemal cały stadion zaczął śpiewać numer. Kamery natychmiast zostały skierowane na Toma, który wydawał się być naprawdę poruszony i wzruszony tym, czego sam stał się uczestnikiem.

Zobacz ten moment na poniższym nagraniu:

🎸 @blink182's @tomdelonge in attendance tonight as Petco Park sings "All The Small Things" during Game 3 🎶 https://t.co/d5sOPKJVws— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 7, 2026

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