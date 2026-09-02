To wtedy odbył się pierwszy koncert Led Zeppelin. Zespół nazywał się wtedy inaczej!

W lipcu 1968 roku doszło do zmian w zespole The Yardbirds. Ze składu odeszło większość członków, a Jimmy Page i Chris Dreja zostali prawa do wykorzystywania nazwy grupy, by wypełnić jej zobowiązania. Gitarzysta szybko przystąpił do formułowania nowego składu, który ostatecznie utworzył on, wokalista Rober Plant, perkusista John Bonham i basista John Paul Jones (Dreja wycofał się z tych działań). Początkowo projekt działał jako The New Yardbirds i to właśnie pod tą nazwą dał swój pierwszy koncert. Miał on miejsce ponad 55 lat temu, czyli 7 września 1968 roku w Gladsaxe Teen Club, mieszczącym się w szkolnej sali gimnastycznej pod Kopenhagą w Danii. Tego dnia grupa około 1200 uczniów miała okazję usłyszeć, po raz pierwszy w historii na żywo, chociażby późniejszy klasyk Dazed and Confused.

Led Zeppelin - 5 ciekawostek o albumie "Led Zeppelin IV" | Jak dziś rockuje?

Czas na debiut z prawdziwego zdarzenia

Już we wrześniu, w przeciągu zaledwie dziewięciu dni, grupa nagrała swój debiutancki album, a koszty tego procesu pokrył sam Page. Wydawnictwo zostało wysłane do tłoczenia jako nagrane przez The New Yardbirds. Niestety, proces ten szybko trzeba było odkręcać, gdy Chris Dreja wystosował list wzywający muzyków do zaprzestania korzystania z tej nazwy. Muzycy zdecydowali się więc przyjąć nową, taką, która będzie odzwierciedlała ich charakter. Pojawiła się sugestia "Ołowianego Balonu" (ang. "Lead Balloon"), zdecydowano się jednak "uciąć ze słowa "Lead" literkę "a", a słowo "Balloon" zamienić na "Zeppelin". Robert, Jimmy, John Paul i John zagrali swój pierwszy pokaz właśnie jako Led Zeppelin dokładnie 25 października 1968 roku na Uniwersytecie Surrey w Battersea.

Już w styczniu 1969 roku światło dzienne ujrzał debiutancki album zespołu, zatytułowany po prostu eponimem, który okazał się być przełomowy dla historii hard rocka. Zespół funkcjonował przez kolejne dwanaście lat, wydając łącznie osiem płyt, w tym legendarne Led Zeppelin IV, Houses of the Holy, Physical Graffiti czy ostatnią In Through the Out Door.

Oto ciekawostki o debiucie Led Zeppelin: