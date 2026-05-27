The Cranberries przypominają, dlaczego świat zakochał się w „Linger”. Jest już edycja specjalna debiutu grupy

Z okazji 33. rocznicy wydania przełomowego debiutanckiego albumu „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” zespół The Cranberries zaprezentował specjalną edycję „33rd Anniversary Deluxe Edition”. Jubileuszowe wydanie zawiera dodatkowe materiały, w tym zupełnie nowe miksy stereo przygotowane w 2026 roku przez oryginalnego producenta albumu Stephena Streeta.

Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu

Album promuje m.in. eteryczna reinterpretacja „Linger” autorstwa Iaina Cooka z CHVRCHES, którą Pitchfork określił jako „piękną i niezwykle wrażliwą”. Rozszerzonemu wydaniu towarzyszą także dwie hiszpańskojęzyczne wersje największych przebojów zespołu – „Linger” w wykonaniu meksykańskiej artystki Bratty oraz „Dreams” nagrane przez wschodzącą gwiazdę indie popu ANASOF.

„Billboard” chwalił interpretację Bratty, pisząc: „Młoda wokalistka i songwriterka ze stanu Sinaloa rzuca wyzwanie purystom odważnym remiksem, który oddaje hołd jednej z najpiękniejszych ballad lat 90.”. Z kolei El Heraldo określił wersję „Dreams” autorstwa ANASOF jako „głęboką i złożoną… podtrzymującą ducha ikonicznego głosu lat 90.”.

„Rolling Stone” podkreślił ponadczasowość muzyki The Cranberries i szczególnie utworu „Linger”, wskazując na „żałobny głos Dolores, piękno leniwej gitarowej melodii i celtycki smutek obecny w utworze”. Portal Collider umieścił album na 11. miejscu zestawienia najlepszych rockowych albumów lat 90., nazywając The Cranberries „jednym z najbardziej oryginalnych zespołów lat 90., jeśli nie wszech czasów”.

Album „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” ukazał się pierwotnie 1 marca 1993 roku i dotarł na 1. miejsce list sprzedaży w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Wydawnictwo sprzedało się w ponad sześciu milionach egzemplarzy na całym świecie. To właśnie z niego pochodzą przełomowe single „Dreams” oraz „Linger”, które ugruntowały pozycję zespołu na światowej scenie rockowej.

Debiut The Cranberries pokazał światu wyjątkowy głos Dolores O’Riordan, której przedwczesna śmierć w 2018 roku wstrząsnęła branżą muzyczną. Łącząc gaelickie, katolickie i indie rockowe inspiracje wokalne z emocjonalnymi tekstami o dorastaniu i niepewności, O’Riordan stworzyła utwory o uniwersalnym przekazie. Po 33 latach od premiery „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej ponadczasowych debiutów w historii muzyki alternatywnej.

