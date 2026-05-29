Tarja przedstawia nowy singiel i zapowiada przedpremierowy odsłuch nowej płyty!

Dominika Bany
2026-05-29 15:46

Tarja zapowiada swój najbardziej metalowy album w historii! Płyta nosi tytuł „Frisson Noir”, a jej premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2026. Po wielu latach udanego eksperymentowania z różnymi gatunkami muzyki, Tarja wraca tam, gdzie jej miejsce, czyli do świata metalu. Artystka zaprezentowała kolejny singiel z płyty zatytułowany „The Trace Outlives”.

Fani, którzy nie mogą się doczekać premiery całej płyty, będa mogli zapoznać się z nią już 5 czerwca w warszawkim Beer & Bones  - Craft Beer and Mead przy ulcy Żurawiej 32/34. O godzinie 20:00 rozpocznie się przedpremierowy odsłuch krążka „Frisson Noir”, a na fanów czekają ponadto atrakcje w postaci plakatów z autografem oraz konkursów, w których do wygrania będą nowe płyty oraz wejściówki na koncerty Tarji.  

Cały album „Frisson Noir” to 10 utworów, które świetnie obrazują Tarję jako artystkę balansującą pomiędzy epicką, filmową orkiestracją, muzyką klasyczną oraz mocą i energią nowoczesnego metalu. Na albumie nie zabraknie pięknych pasaży fortepianowych, epickich partii symfonicznych i potężnych gitarowych riffów. Na nowej płycie artystce towarzyszą goście specjalni: Dani Filth (Cradle of Filth), Apocalyptica, Marko Hietala (ex-Nightwish) i Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Album został zmiksowany przez nagrodzonego Grammy producenta Neala Avrona (Linkin Park, Skillet, Disturbed) i będzie dostępny jako CD w digipaku, Black 2LP Gatefold oraz limitowany Purple 2LP Gatefold. Pierwsze tłoczenie wszystkich formatów będzie wykończone specjalną, wysokiej jakości miedzianą folią i opatrzone w wypukłe logo.

