Tarja przedstawia nowy singiel i zapowiada przedpremierowy odsłuch nowej płyty!

Fani, którzy nie mogą się doczekać premiery całej płyty, będa mogli zapoznać się z nią już 5 czerwca w warszawkim Beer & Bones - Craft Beer and Mead przy ulcy Żurawiej 32/34. O godzinie 20:00 rozpocznie się przedpremierowy odsłuch krążka „Frisson Noir”, a na fanów czekają ponadto atrakcje w postaci plakatów z autografem oraz konkursów, w których do wygrania będą nowe płyty oraz wejściówki na koncerty Tarji.

Człowiek z Metalu - Kołaczkowska śpiewanie

Cały album „Frisson Noir” to 10 utworów, które świetnie obrazują Tarję jako artystkę balansującą pomiędzy epicką, filmową orkiestracją, muzyką klasyczną oraz mocą i energią nowoczesnego metalu. Na albumie nie zabraknie pięknych pasaży fortepianowych, epickich partii symfonicznych i potężnych gitarowych riffów. Na nowej płycie artystce towarzyszą goście specjalni: Dani Filth (Cradle of Filth), Apocalyptica, Marko Hietala (ex-Nightwish) i Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Album został zmiksowany przez nagrodzonego Grammy producenta Neala Avrona (Linkin Park, Skillet, Disturbed) i będzie dostępny jako CD w digipaku, Black 2LP Gatefold oraz limitowany Purple 2LP Gatefold. Pierwsze tłoczenie wszystkich formatów będzie wykończone specjalną, wysokiej jakości miedzianą folią i opatrzone w wypukłe logo.