Tak przez lata zmieniał się Mick Jagger. Jest uosobieniem słowa "rock and roll"!

Mick Jagger, czyli tak naprawdę Michael Philip Jagger urodził się 26 lipca 1943 roku w Dartford w Anglii. Jego tata był gimnastykiem i nauczycielem wf-u, mama zaś była związana ze światem polityki i aktywnie działała w Partii Konserwatywnej. Wydawało się, że mały Michael podąży śladem swojego taty, on sam jednak dużo bardziej, niż gimnastyką czy sportem w szerszym ujęciu był zainteresowany muzyką.

Śpiewał od małego i dość szybko w jego życiu pojawiła się osoba, z którą na zawsze miały się połączyć jego życiowe ścieżki. Już zaledwie siedmioletni Jagger poznał niejakiego Keitha Richardsa - obaj byli uczniami szkoły podstawowej Wentworth w Dartford. Ze względu na przeprowadzkę rodziny przyszłego gwiazdora rocka kontakt się urwał, został nawiązany ponownie w 1961 roku, w wyniku zupełnie przypadkowego spotkania Keitha i Micka na stacji kolejowej w Dartford. Dość szybko okazało się, że łączy ich muzyczna pasja - postanowili więc zacząć razem grać. Już w 1962 roku zaś powstał zespół, na czele którego stanęli - The Rolling Stones.

JARO - Mick Jagger

Zaskakujące, jak przez lata zmieniał się Mick Jagger!

Zespół rozpoczął działalność i dość szybko udało mu się przebić do głównego nurtu w muzyce. Formacja stała się jedną z kluczowych dla muzyki rockowej lat 60. i w ślad za The Beatles podbijała listy przebojów na całym świecie, sama w sobie również stając się prawdziwym, kulturowym fenomenem - status ten utrzymuje z dużym powodzeniem do dziś!

Mick Jagger jest ikoną Stonesów, w 1985 roku postanowił jednak wystartować z karierą solową. Jego pierwszy album, wydany pod własnym nazwiskiem to She's the Boss, w kolejnych latach wokalista zaprezentował jeszcze trzy autorskie krążki. Do tego wszystkiego Jagger od lat spełnia się jako aktor i regularnie pojawia się w popularnych filmach i serialach.

Mick Jagger jest obecny w szeroko pojmowanym świecie show biznesu już od ponad sześćdziesięciu lat! Jak zmieniał się przez te wszystkie lata? Sprawdź w galerii!