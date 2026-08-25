Tak przez lata zmieniał się Mick Jagger. Jest uosobieniem słowa "rock and roll"!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-25 15:30

Czy jest w muzycznym świecie osoba, którą tak wiele osób tak szybko będzie w stanie skojarzyć ze zwrotem "rock and roll"? Mick Jagger to dziś prawdziwy symbol nie tylko muzyki rockowej, ale całego tego stylu życia w dużo szerszym ujęciu. Artysta jest obecny na scenach od ponad sześćdziesięciu lat! Zobacz, jak zmieniał się przez ten czas!

Mick Jagger, czyli tak naprawdę Michael Philip Jagger urodził się 26 lipca 1943 roku w Dartford w Anglii. Jego tata był gimnastykiem i nauczycielem wf-u, mama zaś była związana ze światem polityki i aktywnie działała w Partii Konserwatywnej. Wydawało się, że mały Michael podąży śladem swojego taty, on sam jednak dużo bardziej, niż gimnastyką czy sportem w szerszym ujęciu był zainteresowany muzyką. 

Śpiewał od małego i dość szybko w jego życiu pojawiła się osoba, z którą na zawsze miały się połączyć jego życiowe ścieżki. Już zaledwie siedmioletni Jagger poznał niejakiego Keitha Richardsa - obaj byli uczniami szkoły podstawowej Wentworth w Dartford. Ze względu na przeprowadzkę rodziny przyszłego gwiazdora rocka kontakt się urwał, został nawiązany ponownie w 1961 roku, w wyniku zupełnie przypadkowego spotkania Keitha i Micka na stacji kolejowej w Dartford. Dość szybko okazało się, że łączy ich muzyczna pasja - postanowili więc zacząć razem grać. Już w 1962 roku zaś powstał zespół, na czele którego stanęli - The Rolling Stones.

JARO - Mick Jagger

Zaskakujące, jak przez lata zmieniał się Mick Jagger!

Zespół rozpoczął działalność i dość szybko udało mu się przebić do głównego nurtu w muzyce. Formacja stała się jedną z kluczowych dla muzyki rockowej lat 60. i w ślad za The Beatles podbijała listy przebojów na całym świecie, sama w sobie również stając się prawdziwym, kulturowym fenomenem - status ten utrzymuje z dużym powodzeniem do dziś!

Mick Jagger jest ikoną Stonesów, w 1985 roku postanowił jednak wystartować z karierą solową. Jego pierwszy album, wydany pod własnym nazwiskiem to She's the Boss, w kolejnych latach wokalista zaprezentował jeszcze trzy autorskie krążki. Do tego wszystkiego Jagger od lat spełnia się jako aktor i regularnie pojawia się w popularnych filmach i serialach.

Mick Jagger jest obecny w szeroko pojmowanym świecie show biznesu już od ponad sześćdziesięciu lat! Jak zmieniał się przez te wszystkie lata? Sprawdź w galerii!

Mick Jagger z The Rolling Stones z uniesionymi rękami na koncercie. O historii muzyka przeczytasz na EskaRock.
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