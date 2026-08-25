Występowali przed Kultem i Lady Pank. Teraz Tabula Rasa zagra własny, duży koncert

Grali z Kultem i Lady Pank. Teraz Tabula Rasa podbije Wrocław

Zespół Tabula Rasa to stosunkowo nowa nazwa na polskiej scenie, ale ich kariera nabrała błyskawicznego tempa. Grupa, która powstała pod koniec 2023 roku, ma już na koncie występy u boku największych gwiazd i własną trasę koncertową. Teraz muzycy szykują się na kolejny duży krok – samodzielny koncert we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2026 roku w klubie Zaklęte Rewiry. Będzie to okazja, by na żywo usłyszeć zespół, który w ciągu zaledwie kilku lat zdążył mocno zaznaczyć swoją obecność w rockowym świecie i zyskać uznanie publiczności.

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Doświadczenie u boku rockowych gigantów

Mimo krótkiego stażu, lista artystów, z którymi Tabula Rasa dzieliła scenę, robi ogromne wrażenie. Zespół występował już u boku takich zagranicznych formacji jak The Warning oraz Smith & Kotzen, a także legend polskiej sceny, w tym zespołów Kult, Lady Pank, Dżem i Happysad. Co ciekawe, na tej liście znalazło się również Ich Troje. Niedawno grupa otwierała koncerty The Warning oraz Smith & Kotzen w warszawskiej Progresji, gdzie ich występy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. To jednak nie wszystko. W 2026 roku muzycy zrealizowali w formule DIY autorską trasę „PRZEBUDZENIE”, w ramach której odwiedzili aż 11 polskich miast. Ten projekt pozwolił im nie tylko dotrzeć do szerszej publiczności, ale też zbudować własną, zaangażowaną społeczność fanów.

Rock, elektronika i futurystyczny groove

Twórczość Tabula Rasy wymyka się prostym definicjom. Zespół łączy współczesnego rocka z alternatywnymi brzmieniami i elektroniką. W ich muzyce ciężkie, gitarowe riffy spotykają się z syntezatorami i elektronicznymi teksturami, co tworzy momentami hipnotyczną, a nawet futurystyczną atmosferę. Słychać tu inspiracje hard rockiem, ale też groove’owe wpływy funk rocka i post-grunge’u. Muzycy świadomie zestawiają ze sobą analogowe, vintage’owe barwy z nowoczesnymi rozwiązaniami, dzięki czemu ich brzmienie jest ciężkie i nasycone. Za to charakterystyczne połączenie odpowiadają: Beniamin Skoniecki (wokal, gitara), Delia Janiszewska (instrumenty klawiszowe), Johnny Mitrowski (gitara prowadząca), Carlos Ceron Lara (gitara basowa) oraz Bartosz Kamiński (perkusja).

Tabula Rasa we Wrocławiu. Data, miejsce, bilety

Koncert zespołu Tabula Rasa odbędzie się 24 października 2026 roku w klubie Zaklęte Rewiry przy ul. Krakowskiej 100 we Wrocławiu. Otwarcie bram zaplanowano na godzinę 19:00, a start występu na 20:00. Bilety na wydarzenie są już dostępne w cenie 89 zł. Fani, którzy chcą zobaczyć zespół na żywo, powinni się spieszyć, ponieważ do sprzedaży trafiła ograniczona pula 500 wejściówek.