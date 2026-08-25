Led Zeppelin nieoczekiwanie w "Szkole Rocka". To Robert Plant miał zdecydowany głos

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-25 14:05

"Szkoła rocka" to już, w niektórych kręgach, film kultowy. Historia niespełnionego rockmana, który przypadkiem obejmuje stanowisko nauczyciela muzyki w szkole i uczy swoich podopiecznych miłości do ciężkich brzmień, przypadła do gustu wielu osobom na świecie. Nie mały wpływ miał na to soundtrack, na którym pojawił się, m.in. kultowy numer Led Zeppelin. Jak to się stało, że grupa wyraziła zgodę na wykorzystanie swojej kompozycji?

Robert Plant
Autor: Tilly antoine/ CC BY-SA 4.0

Szkoła rocka to amerykańsko-niemiecka komedia muzyczna, która trafiła na ekrany kin w 2003 roku. Film, opowiadający historię niespełnionego rockmana, który przypadkowo obejmuje stanowisko nauczyciela muzyki w szkole podstawowej i postanowia zaszczepić w swoich uczniach miłość do ciężkich brzmień, zyskała bardzo duże rzesze fanów na całym świecie. W główną rolę w produkcji wcielił się Jack Black, z myślą o którym scenarzysta Mike White, napisał cały konspekt. Nie mały wpływ na popularność filmu miał jego soundtrack, który obfitował w największe rockowe przeboje wszech czasów. Nie mogło więc na nim zabraknąć Led Zeppelin, problem polegał jednak na tym, że Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones i spadkobiercy Johna Bonhama przez wiele lat nie chcieli wyrażać zgody na wykorzystywanie muzyki formacji w różnych produkcjach. Dlaczego więc w przypadku Szkoły Rocka zmienili zdanie? 

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Robert Plant o filmie "Szkoła rocka"

Były wokalista Led Zeppelin został zapytany o ten fakt w wywiadzie dla "Vulture". Wiadomo, że aby uzyskać zgodę zespołu, twórcy postanowili odtworzyć ostatnią scenę z filmu, jednak z Blackiem błagającym członków grupy o zezwolenie na użycie w filmie klasyka Immigrant Song. Plant powiedział, że spodobał mu się zarówno pomysł nagrania, jak i ten, dotyczący nauki dzieci rockowego grania, dlatego, wraz z pozostałymi muzykami, uznał, że warto, aby ich muzyka pojawiła się w tym filmie. 

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Ważne było, aby dać to dzieciom. Wysłać to w górę, w dół, po prostu podać dalej. Po prostu zrobić coś z tym, bo nie ma tu hierarchii. Myślę, że w przypadku "Szkoły Rocka" postąpiliśmy właściwie, żeby na chwilę wysadzić nasz mit w powietrze. Bo to wszystko mit. To nie ma znaczenia. Obejrzałem ten film i uważam, że jest zabawny - powiedział Plant w wywiadzie.

Tak na przestrzeni lat zmieniał się Robert Plant. Od rockowego boga do dżentelmena muzyki:

Robert Plant
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