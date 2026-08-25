Jack Black jest gotowy na "Szkołę rocka 2"

W 2003 roku premierę miała "Szkoła rocka", dość popularna komedia, która została wyreżyserowana przez Richarda Linklatera. Główną rolę w tej produkcji zagrał Jack Black. Wcielił się on w rolę bezrobotnego rockmana, który – po tym jak podszył się pod swojego przyjaciela – rozpoczyna pracę w szkole i zakłada prowizoryczny zespół składający się z dzieciaków.

Wspomniany film doczekał się ponadto musicalowej adaptacji na Broadwayu. Z kolei w 2016 stacja Nickleodeon rozpoczęła, na jego podstawie, emisję serialu (powstały trzy sezony łącznie).

W niedalekiej przyszłości, co ciekawe, być może pojawi się sequel "Szkoły rocka". Ten temat ostatnio podjął, po raz kolejny, sam Black. Jak sam przyznaje: jest na to gotowy. Ma już nawet pomysł na tytuł dla filmu.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

– Chciałbym, aby powstało "School of Rock 2: Electric Boogaloo" – powiedział Jack Black w rozmowie z portalem "Joe". W ten sposób nawiązał do tytułu sequela musicalu "Breakdance" z 1984 roku.

Ponadto dodał, że sequel możliwy jest tylko wtedy, jeśli scenarzystą będzie Mike White. – Mike White napisał pierwszą część i jest geniuszem. Musielibyśmy mieć go z powrotem, ale teraz jest dość zajęty "Białym Lotosem", najlepszym serialem w telewizji.

Te filmy fani rocka muszą znać! Pisali do nich najlepsi: