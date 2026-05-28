Spotify opublikował coroczny raport Loud & Clear. Ile polscy artyści wygenerowali na platformie?

Ile polscy artyści wygenerowali w 2025 roku?

Polscy artyści przyspieszają jak nigdy wcześniej: W 2025 roku polscy artyści wygenerowali na samym Spotify rekordowe 219 mln zł - o 16% więcej niż rok wcześniej, gdy kwota ta wyniosła 190 mln zł. W ciągu ostatnich dwóch lat kwota rocznych wypłat dla polskich artystów wzrosła o 41%.

Coraz więcej twórców generuje wyższe przychody: Od 2021 roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba polskich artystów, którzy generują na samym Spotify przychody przekraczające 50 tys. zł, 100 tys. zł i 500 tys. zł. Obecnie więcej niż 500 tys. generuje w Polsce ponad 70 artystów.

Era niezależnych: Ponad połowa wszystkich tantiem wygenerowanych przez polskich artystów na Spotify w 2025 roku trafiła do artystów niezależnych

Natalia Kukulska wzruszy Polaków? Anna Jantar zostanie pięknie upamiętniona!

Bez granic: Muzyka po polsku znalazła się wśród gatunków językowych, które w ostatnich dwóch latach rosły najszybciej. Jedna trzecia wszystkich tantiem wygenerowanych przez polskich artystów na Spotify w 2025 roku pochodziła od słuchaczy spoza Polski. Utwory wykonywane po polsku były też jednymi z najlepiej radzących sobie na Spotify w 2025 roku - globalna wartość wygenerowanych przez nie tantiem wzrosła o 28% rok do roku i o 74% od 2023 roku.

Od playlist po top listy: W 2025 roku polscy artyści odpowiadali za około dwie trzecie utworów, które znalazły się na liście Spotify Poland Daily Top 50. Prawie 3 tys. polskich artystów trafiło w 2025 roku na redakcyjne playlisty Spotify. Ich muzykę nowi słuchacze odkrywali na Spotify niemal 963 mln razy, co oznacza wzrost o 4% względem 2024 roku.

Polska branża muzyczna nadal się rozwija, a ten rok okazał się równie rekordowy jak poprzedni. Język polski znalazł się w 2025 roku wśród najlepiej radzących sobie języków na Spotify, co pokazuje rosnącą międzynarodową popularność lokalnych artystów. Jednocześnie są oni bardzo cenieni także w kraju - większość utworów na liście Daily Top 50 wykonywali polscy artyści. Polska branża muzyczna przeżywa rozkwit i ogromnie cieszymy się, że możemy nadal ją wspierać – mówi Katarzyna Czechowska, Artist and Label Partnership Lead, Scaled Markets w Spotify.

Jak działają wypłaty tantiem na Spotify?

Spotify generuje przychody z subskrypcji Premium i reklam.

Odliczane są koszty – podatki, opłaty transakcyjne, koszty obsługi płatności i inne.

Obliczany jest przychód netto, czyli kwota po odliczeniach.

Podział na podstawie udziału w strumieniach: Spotify liczy wszystkie odtworzenia w danym miesiącu i ustala, jaki procent przypada poszczególnym właścicielom praw.

Wypłaty: właściciele praw otrzymują swoją część przychodu netto proporcjonalnie do udziału w całości.

Brak stałej stawki za stream: kwoty wypłacane artystom zależą od sposobu, w jaki odtwarzana jest ich muzyka, i od zawartych umów.