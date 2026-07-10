Sir Anthony Hopkins wydaje album z własnymi kompozycjami! Kiedy premiera wyjątkowego wydawnictwa?

Choć publiczność na całym świecie zna go przede wszystkim z niezapomnianych ról filmowych, to muzyka była jego pierwszą pasją. Anthony Hopkins komponuje od dzieciństwa, a „Life Is a Dream” to najbardziej osobisty projekt w jego dorobku – zbiór utworów powstających przez ponad sześć dekad, inspirowanych rodzinną Walią, osobami bliskimi artyście oraz wspomnieniami z różnych etapów jego życia.

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Album został zarejestrowany z Philharmonia Orchestra pod batutą Gustavo Dudamela, a w nagraniach udział wzięli także: pianista Sergio Tiempo, wiolonczelista Gregorio Nieto, The Bach Choir oraz Winchester Cathedral Choir.

W serwisach cyfrowych jest już dostępne pierwsze nagranie z albumu, „Bracken Road”. To druga część „1947: Suite for Solo Piano and Orchestra”. „Muzyka była moim pierwszym pragnieniem, moim pierwszym marzeniem. Komponuję przez całe życie. Niektóre z tych utworów towarzyszą mi od dziesięcioleci i wciąż do nich wracam” – mówi Sir Anthony Hopkins.

Sir Anthony Hopkins jest jednym z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. Jego kariera, obejmująca ponad sześć dekad, to wielkie kreacje filmowe, teatralne oraz telewizyjne. Urodzony w Port Talbot w Walii, zdobył międzynarodowe uznanie dzięki wybitnym rolom w takich filmach jak „Milczenie owiec”, „Okruchy dnia”, „Nixon” oraz „Ojciec”. Za swoje kreacje otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Oscary, ugruntowując swoją pozycję jako jednego z najbardziej cenionych aktorów na świecie.

Obok imponujących osiągnięć aktorskich Hopkins od lat rozwija swoją głęboką pasję do muzyki i kompozycji. Jest kompozytorem-samoukiem, który przez dekady tworzył autorskie utwory odzwierciedlające jego bogatą wyobraźnię i emocjonalną wrażliwość. W 2012 roku otrzymał nagrodę Classic Brit Award w kategorii Album Roku za swój wkład w album „And the Waltz Goes On” – cenione wydawnictwo nagrane z udziałem André Rieu i Orkiestry Johanna Straussa.

Przełomowym momentem w jego muzycznej drodze był 17 stycznia 2025 roku, kiedy Sir Anthony Hopkins zadebiutował na żywo jako kompozytor podczas Riyadh Season w Arabii Saudyjskiej. Uroczysty koncert „Life Is a Dream” odbył się w Bakr Al-Sheddi Theater w Boulevard City, program zawierał jego kompozycje w wykonaniu brytyjskiej Royal Philharmonic Orchestra i był pierwszą prezentacją jego twórczości przed międzynarodową publicznością, na tak prestiżowej scenie. W ostatnich latach Sir Anthony Hopkins coraz częściej dzieli się swoją muzyką z publicznością na całym świecie.