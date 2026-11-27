Polsat i TVP szykują koncerty. Kto zaśpiewa na Sylwestra?

Polsat i Telewizja Polska rywalizują o miano organizatora największej imprezy sylwestrowej w kraju. W stacji, z którą związany jest Edward Miszczak, jedną z głównych gwiazd będzie Edyta Górniak, a Michał Wiśniewski i Mandaryna sugerują, że także pojawią się na scenie we Wrocławiu. TVP podjęła jeszcze większe działania i w Katowicach zgromadzi następujących wykonawców:

Maryla Rodowicz,

Piersi,

Doda,

Justyna Steczkowska,

Wanda i Banda.

Przedstawiciele telewizji publicznej podkreślają jednocześnie, że lista wielkich nazwisk nie jest jeszcze zamknięta i wkrótce poznamy kolejnych artystów.

"Jak ROBBIE WILLIAMS został małpą? Kulisy filmu BETTER MAN"

Tomasz Sygut opublikował wpis. Czy Robbie Williams wystąpi w Katowicach?

Dyrektor generalny spółki Telewizja Polska, Tomasz Sygut, zamieścił w swoich mediach społecznościowych zagadkowy post, który wywołał w mediach falę spekulacji dotyczących występu Robbiego Williamsa.

Zawsze uważałem, że największym kapitałem człowieka są ludzie, których spotyka się na swojej drodze. I na których można liczyć. Bez wielu z was nie byłoby mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. Dziękuję. Za waszą obecność i piękne urodzinowe życzenia. Utwór poniżej jest o Aniołach... . Ps. Oglądamy "The Voice w sobotę" – napisał Sygut.

Pod publikacją głos zabrała jedna ze znajomych dyrektora, która żałowała, że przegapiła tegoroczny koncert. Tomasz Sygut odpowiedział jej krótko i sugestywnie: „A może jednak nie ominął”.

Domysły internautów jeszcze bardziej podsycił kolejny tajemniczy komunikat Telewizji Polskiej opublikowany w mediach społecznościowych. „Ogłoszenie gwiazdy wieczoru „Sylwestra z Dwójką” już w najbliższym odcinku „The Voice of Poland”!” – przekazała stacja.

Takie sygnały skłaniają do pytania, czy brytyjski wokalista rzeczywiście wystąpi podczas „Sylwestra z Dwójką” w Katowicach. Wokół tego tematu pojawiają się zarówno poszlaki potwierdzające ten scenariusz, jak i spore znaki zapytania.