Quiz muzyczny. Dokończ teksty najsłynniejszych utworów formacji Perfect

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Warszawie powstała grupa, która szybko zyskała status kultowej. Mowa oczywiście o formacji Perfect, która rządziła w latach osiemdziesiątych. Mówimy w końcu o jednym z najważniejszych zespołów w historii rodzimego rocka, który stworzył prawdziwe hymny, które do dziś rozbrzmiewają w rozgłośniach radiowych i na koncertach.

Kluczowym momentem było niewątpliwie dołączenie do składu wokalisty Grzegorza Markowskiego.

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Zespół Perfect ma w swoim dorobku sporo utworów, które przeszły do historii polskiego rocka. Ich największe hity doskonale znają kolejne pokolenia fanów. Autobiografia, Nie płacz Ewka, Niepokonani, Chcemy być sobą... I tak jeszcze długo można byłoby wymieniać...

Czy jesteś w stanie dokończyć teksty najsłynniejszych utworów w dorobku tej grupy? Sprawdź się. Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

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