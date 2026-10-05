Quiz muzyczny. Dokończ teksty najsłynniejszych utworów formacji Perfect
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Warszawie powstała grupa, która szybko zyskała status kultowej. Mowa oczywiście o formacji Perfect, która rządziła w latach osiemdziesiątych. Mówimy w końcu o jednym z najważniejszych zespołów w historii rodzimego rocka, który stworzył prawdziwe hymny, które do dziś rozbrzmiewają w rozgłośniach radiowych i na koncertach.
Kluczowym momentem było niewątpliwie dołączenie do składu wokalisty Grzegorza Markowskiego.
Zespół Perfect ma w swoim dorobku sporo utworów, które przeszły do historii polskiego rocka. Ich największe hity doskonale znają kolejne pokolenia fanów. Autobiografia, Nie płacz Ewka, Niepokonani, Chcemy być sobą... I tak jeszcze długo można byłoby wymieniać...
Czy jesteś w stanie dokończyć teksty najsłynniejszych utworów w dorobku tej grupy? Sprawdź się. Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy do wspólnej zabawy.