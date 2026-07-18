Queens of the Stone Age na trasie z System of a Down! Jakiej setlisty można się spodziewać na koncertach w Polsce?

Trasa zespołu System of a Down po Europie z pewnością była czymś wyjątkowo mocno wyczekiwanym przez fanów i fanki. Gdy wydawało się, że szanse na takową są już na tym etapie działalności formacji raczej niewielkie, ta zaskoczyła! To w 2025 roku grupa odbyła udaną serię występów po Ameryce Południowej, na fali której we wrześniu ubiegłego roku ogłosiła także szczegóły wizyty na Starym Kontynencie.

Sporą niespodzianką okazali się być w tym wszystkim także zaproszeni na tournée goście specjalni: Acid Bath oraz Queens of the Stone Age. Ekipa, na czele której stoi Josh Homme, niemal nie zwalnia tempa po wydaniu w 2023 roku płyty In Times New Roman... i praktycznie non stop koncertuje. Wymuszona przerwa nadeszła zaledwie dzień po zarejestrowaniu materiału w paryskich katakumbach latem 2024 roku, który trafił na wydawnictwo Alive in the Catacombs. Była ona spowodowana nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia Homme'a i koniecznością przeprowadzenia u artysty operacji. Formacja z powodzeniem wróciła jednak na scenę, a już za moment zagra aż dwa koncerty w Polsce 18 i 19 lipca na warszawskim PGE Narodowym, tuż przed System of a Down!

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Jakiej listy utworów można spodziewać się podczas dwóch występów Queens of the Stone Age w Warszawie?

Jako goście specjalnie, na trasie Queens of the Stone Age grają nieco krótszy set, niż ma to miejsce regularnie, występy formacji i tak przyciągają prawdziwe tłumy.

Na jaki zestaw utworów zespół postawił przy okazji tych koncertów? Nie da się nie zauważyć, że jeszcze podczas dwóch pierwszych pokazów, w Szwecji i pierwszego z dwóch dni w Paryżu, grupa nieco eksperymentowała, jednak już od drugiego występu w stolicy Francji setlista wydaje się być raczej stabilna. Dominują na niej przede wszystkim kawałki z płyt Songs for the Deaf oraz Era Vulgaris. Poniżej kompozycje, które wybrzmiały na koncercie w Berlinie 8 lipca:

Regular John The Lost Art of Keeping a Secret Feel Good Hit of the Summer Sick, Sick, Sick The Fun Machine Took a Shit and Died Paper Machete My God Is the Sun Run, Pig, Run Little Sister Go With the Flow No One Knows A Song for the Dead

Queens of the Stone Age to koncertowi giganci. Oto TOP10 kawałków, bez których nie ma występu zespołu!