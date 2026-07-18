Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy

System of a Down dziś cieszy się statusem jednego z największych i najważniejszych zespołów we współczesnym metalu. Formacja w 2024 roku świętowała trzydziestolecie powstania, wtedy jednak mówiło się o niej w przestrzeni publicznej nie w kontekście wyczekiwanego, wielkiego powrotu na sceny, a wręcz przy okazji plotek o możliwym rozpoczęciu przez nią nowego rozdziału. Niezwykle głośno było w tym czasie o niechęci Serja Tankiana do występowania i zielonym świetle, jaki ten miał dać, aby Daron Malakian, Shavo Odadjian i John Dolmayan rozpoczęli działalność z nowym wokalistą!

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Nic takiego na szczęście się nie stało. Już rok później natomiast amerykańska formacja zagrała niezwykle udaną serię koncertów, pierwszy raz od lat, po Ameryce Południowej. W ślad za tym poszło ogłoszenie jesienią ubiegłego roku serii koncertów także po Europie. Ta rozpoczęła się już pod koniec czerwca 2026 występem w Szwecji, a teraz zbliża się do wielkiego finału - który, co ciekawe, będzie miał miejsce w Polsce!

Co tam w środku gra? System Of A Down

Już przy ogłaszaniu we wrześniu 2025 roku tournée po Europie okazało się, że System of a Down wystąpią w sobotę 18 lipca na warszawskim PGE Narodowym. Okazało się jednak, że zainteresowanie występem było na tyle duże, że szybko dodana została druga data! Tym samym to pokazem także w Stolicy w niedzielę 19 lipca zespół, wraz z Acid Bath i Queens of the Stone Age, zakończy tegoroczną wycieczkę po Starym Kontynencie.

Choć System of a Down mają na koncie stosunkowo mało, pięć studyjnych albumów, to są one napakowane kawałkami, które uznawane są za legendarne - i których wystarczy, aby tworzyć i zmieniać imponujące, koncertowe setlisty. Które kawałki stanowią ich punkty obowiązkowe?

Sprawdź w poniższej galerii-playliście 15 utworów, bez których nie ma koncertu System Of A Down!