"Pracujemy prawdopodobnie nad naszym najlepszym albumem". Frontman Trivium ma dobre wieści dla fanów

Pod koniec października 2025 roku na rynku, nakładem wytwórni Roadrunner Records, ukazała się premierowa EP-ka od formacji Trivium. Na wydawnictwie zatytułowanym Struck Dead znalazły się trzy premierowe kompozycje.

Fani grupy czekają jednak na pełnowymiarowe wydawnictwo. Zwłaszcza, że od premiery ostatniego studyjnego albumu Trivium, In the Court of the Dragon, minęło prawie pięć lat. Wiadomo już od jakiegoś czasu, że muzycy pracują intensywnie nad następcą wspomnianego krążka. Według planów powinien on ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

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Matt Heafy, wokalista i gitarzysta, podczas rozmowy z Rock Sound, zdecydowanie nie krył ekscytacji materiałem, który znajdzie się na nadchodzącej płycie.

Siedzimy obecnie nad – bez dwóch zdań – naszym najlepszym albumie. Płyta nie jest jeszcze gotowa, wciąż ją miksujemy, ale czuję, że to zupełnie nowy rozdział dla Trivium – powiedział frontman. Dodał, że "nowa muzyka jest niesamowita" i że "nie może się doczekać, aż świat ją usłyszy".

Warto wspomnieć, że to będzie pierwszy album grupy, w którego nagraniu udział weźmie perkusista Alex Rüdinger (zastąpił on w składzie Alexa Benta). Jak się okazuje, muzyk był na celowniku zespołu już od dłuższego czasu. W końcu ten transfer udało się dopiąć.

– Próbowaliśmy go ściągnąć już z jakieś 10 lat temu, ale wtedy się nie udało. Przez ten cały czas powtarzał nam, że każdego dnia żałował, że nie dołączył do składu. Teraz w końcu jest z nami – dodał Heafy.

Skład Trivium tworzą obecnie, oprócz Heafy'ego oraz Rüdingera, także gitarzysta Corey Beaulieu i basista Paolo Gregoletto.

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