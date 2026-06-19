Adrian Smith o utworze Iron Maiden, który "brzmiał trochę jak U2"

W 1986 roku brytyjska formacja Iron Maiden wydała szósty studyjny album zatytułowany Somewhere in Time. Był to pierwszy krążek grupy, na którym muzycy postanowili wykorzystać w utworach syntezatory. Choć pierwotnie wokalista Bruce Dickinson, który był wyczerpany intensywnym koncertowaniem w związku z promowaniem albumu Powerslave z 1984, chciał nagrać płytę z utworami akustycznymi niczym Led Zeppelin na III z 1970. Do tego jednak ostatecznie nie doszło.

– Próbowaliśmy nowych pomysłów przy tym albumie. Zawsze chciałem stworzyć krążek, który bardzo dobrze by brzmiał. W przeciwieństwie do koncertu z odrobiną magicznego pyłu – powiedział gitarzysta Adrian Smith w rozmowie dla MusicRadar.

Na Somewhere in Time znalazł się m.in. Wasted Years, który został wytypowany na pierwszy singiel. To bez dwóch zdań jeden z największych przebojów w dorobku Iron Maiden, którego autorem jest właśnie Smith.

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Dostałem syntezator gitarowy Rolanda z Japonii. Kiedy go włączyłem, zaczął wydawać ten szalony dźwięk, a ja po prostu do niego grałem. To było coś rytmicznego. Więc od razu dało mi to utwór – wyjaśnił gitarzysta Żelaznej Dziewicy.

Gitarzysta przyznał, że całość "brzmiała trochę jak U2". Dlatego też nie chciał pokazywać Wasted Years Steve'owi Harrisowi, basiście i głównemu kompozytorowi w zespole.

– Usłyszał, jak gram to na próbie i powiedział: "To dobre. Powinniśmy to zrobić". Steve jest taki zabawny. Można by pomyśleć, że nie pójdzie na to, ale powiedział, żebyśmy spróbowali. A ponieważ Bruce'a nie było w pobliżu, ja też rzuciłem te słowa – dodał Smith.

No i numer, na szczęście, ujrzał światło dzienne, choć wcale nie było to takie oczywiste. To oczywiście jeden z najchętniej wykonywanych utworów na żywo przez zespół (ponad 700 razy, według serwisu setlist.fm).

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