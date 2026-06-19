Geezer Butler wskazał najbardziej niedoceniany utwór Black Sabbath

Black Sabbath to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka. Grupa przez prawie 50 lat istnienia wydała 19 studyjnych krążków i stworzyła wiele klasycznych utworów takich jak m.in. "Iron Man", "Children of the Grave" czy "Paranoid". A które kompozycje są niedoceniane? Takie pytanie usłyszał, w jednym z ostatnich wywiadów, basista Geezer Butler.

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– Może "Hand Of Doom"? Podoba mi się cała partia perkusyjna Billa. Jest zupełnie inna od tego, co robił ktokolwiek inny. Opowiada on o żołnierzach wracających z wojny w Wietnamie. To właśnie zainspirowało mnie do napisania tego tekstu – odpowiedział Butler w rozmowie z "Songfacts".

"Hand of Doom" to kompozycja, która znalazła się na drugim studyjnym albumie "Paranoid", który ukazał się na rynku w 1970 roku.

W dalszej części rozmowy basista Black Sabbath rozwinął temat tekstu stworzonego z myślą o "Hand of Doom". – Graliśmy w bazie armii amerykańskiej w Niemczech. Był to swego rodzaju ośrodek przejściowy dla żołnierzy, którzy wracali z Wietnamu, aby po powrocie do Ameryki mogli stawić czoła życiu rodzinnemu, zwykłemu życiu. Zatrzymywali się oni w Niemczech, aby się zdekompresować. Opowiadali mi straszne historie o utknięciu w błocie w Wietnamie i o tym, jak wielu z nich było pod wpływem heroiny. Oczywiście, nie mówili tego w wiadomościach. Pomyślałem więc, że napiszę na ten temat.

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