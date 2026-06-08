Perfect Gold prezentuje „Naiwny sen” — utwór do tekstu Bogdana Olewicza w nowej odsłonie

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 8:38

Po sobotnim koncercie „Autobiografia” w Opolu, poświęconym twórczości Bogdana Olewicza, zespół Perfect Gold prezentuje nową odsłonę utworu „Naiwny sen”.

Perfect Gold

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Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Kompozycja Bartosza „Bratka” Wójcika i Jacka Krzaklewskiego do tekstu legendarnego autora Perfectu wraca dziś jako pełnoprawny singiel Perfect Gold — z nową produkcją, nowym brzmieniem oraz premierową, zmienioną wersją teledysku.

Na czele obecnego składu Perfect Gold stoi Ryszard Sygitowicz — trzon i kreator brzmienia największych klasyków Perfectu.

Gościnnie w nagraniu oraz teledysku wystąpili muzycy od lat kojarzeni z historią Perfectu — Mietek Jurecki oraz Jacek Krzaklewski, obecnie gitarzysta projektu Perfect & Łukasz Drapała.

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Chcieliśmy nadać temu utworowi nowe życie i pokazać go w aktualnej formule Perfect Gold. Ten numer od początku miał w sobie emocję, przestrzeń i charakter, które naturalnie wybrzmiewają również dzisiaj. Tym bardziej cieszy nas udział muzyków związanych z różnymi etapami historii Perfectu, bo muzyka ma przecież łączyć, a nie dzielić – mówi Bartosz „Bratek” Wójcik.

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Nowa wersja zachowuje autorski tekst Bogdana Olewicza, jednocześnie prezentując bardziej współczesne, koncertowe brzmienie zespołu. Zmieniony został również teledysk, przygotowany specjalnie z myślą o obecnej odsłonie Perfect Gold.

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