Perfect Gold prezentuje „Naiwny sen” — utwór do tekstu Bogdana Olewicza w nowej odsłonie

Kompozycja Bartosza „Bratka” Wójcika i Jacka Krzaklewskiego do tekstu legendarnego autora Perfectu wraca dziś jako pełnoprawny singiel Perfect Gold — z nową produkcją, nowym brzmieniem oraz premierową, zmienioną wersją teledysku.
Na czele obecnego składu Perfect Gold stoi Ryszard Sygitowicz — trzon i kreator brzmienia największych klasyków Perfectu.
Gościnnie w nagraniu oraz teledysku wystąpili muzycy od lat kojarzeni z historią Perfectu — Mietek Jurecki oraz Jacek Krzaklewski, obecnie gitarzysta projektu Perfect & Łukasz Drapała.
Chcieliśmy nadać temu utworowi nowe życie i pokazać go w aktualnej formule Perfect Gold. Ten numer od początku miał w sobie emocję, przestrzeń i charakter, które naturalnie wybrzmiewają również dzisiaj. Tym bardziej cieszy nas udział muzyków związanych z różnymi etapami historii Perfectu, bo muzyka ma przecież łączyć, a nie dzielić – mówi Bartosz „Bratek” Wójcik.
Nowa wersja zachowuje autorski tekst Bogdana Olewicza, jednocześnie prezentując bardziej współczesne, koncertowe brzmienie zespołu. Zmieniony został również teledysk, przygotowany specjalnie z myślą o obecnej odsłonie Perfect Gold.