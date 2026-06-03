Takiej muzyki słucha Dave Gahan! Oto ulubione utwory wokalisty Depeche Mode!

David Callcott urodził się 9 maja 1962 roku w Epping, Essex w Anglii jako syn Sylvii i Lena. Mężczyzna opuścił rodzinę, gdy mały David miał zaledwie pół roku. Jako dziecko dorastał on z myślą, że jego biologicznym ojcem jest drugi mąż matki, Jack Gahan, którego nazwisko zresztą przyjął. Niestety, Jack zmarł, gdy Dave miał dziewięć lat - niedługo później w jego życiu ponownie pojawił się Len, początkowo przedstawiony jako wujek, z czasem jednak rodzice zdecydowali się wyznać synowi prawdę.

Jako młody chłopak David sprawiał spore problemy - opuszczał lekcje, kradł, szczególnie chętnie samochody, które potem podpalał, dokonywał aktów wandalizmu. Dostał kuratora, z którym nie mógł jednak znaleźć wspólnego języka i któremu nawet zdewastował gabinet. Kto by pomyślał, że antidotum na wszystko okaże się być muzyka.

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Dave Gahan, czyli głos Depeche Mode

Dave zawsze miał dobry głos. Nie spodziewał się może jednak, że jego wykonanie utworu Heros Davida Bowie tak zachwyci Martina Gore'a, Vince'a Clarke'a i Andy'ego Fletchera, że Ci zdecydują się poprosić go o to, by został wokalistą ich zespołu Composition of Sound. Gahan przystał na propozycję i to z jego inicjatywy grupa zmieniła nazwę na Depeche Mode. Pierwszy album zespołu ukazał się w 1981 roku i szybko zwrócił uwagę, początkowo przede wszystkim brytyjskiego rynku. Po odejściu Clarke'a i dołączeniu Alana Wildera formacja kontynuowała działalność, a szczyt jej popularności i sławy przypadł na lata 90. Okres ten okazał się być dla samego Dave'a czasem walki z samym i o samego siebie - to właśnie będąc jednym z najbardziej znanych muzyków na świecie Gahan popadł w ciężkie uzależnienie od narkotyków, które na szczęście udało mu się pokonać - wokalista zapewnia, że od 1996 roku pozostaje czysty.

Depeche Mode działa do dziś, mimo śmierci w 2022 roku współzałożyciela, Andy'ego Fletchera. Grupa, z piętnastoma albumami na koncie, cieszy się statusem jednej z najważniejszych brytyjskich na świecie.

Solowa kariera i poboczne projekty artysty

Już na początku lat 2000., podczas prac nad albumem Exciter Dave dawał do zrozumienia, że nie odpowiada mu już rola wyłącznie wokalisty i chce on mieć większy wpływ na komponowanie i pisanie piosenek. Nic więc dziwnego, że już w 2003 roku światło dzienne ujrzał jego pierwszy w pełni solowy album, zatytułowany Paper Monsters, który był wielką sensacją, szczególnie na rynku brytyjskim. Kontynuacja projektu nadeszła naprawdę szybko, gdyż już cztery lata później, a to za sprawą Hourglass.

W 2012 roku Dave po raz pierwszy nawiązał współpracę z angielskim duetem producenckim Soulsavers. Efektem tego był album The Light the Dead See, a w ślad za tym poszły kolejne dwa: Angels & Ghosts oraz Imposter. To właśnie projekt z 2021 roku jest szczególny. Trafiło na niego dwanaście coverów innych artystów i artystek. Tłumacząc dobór kompozycji Dave wyjaśnił, że zdecydował się nagrać własne wersje utworów, z którymi się identyfikuje, które są dla niego pocieszeniem, wykonawcy których poruszają go jak nikt inny. O jakich między innymi kompozycjach mowa? Sprawdź w galerii: