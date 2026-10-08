Co dalej z Pearl Jam? Basista Jeff Ament zdradza plany na nową muzykę

Od premiery ostatniego studyjnego albumu Pearl Jam, Dark Matter, minęły już ponad dwa lata. Po intensywnej, światowej trasie koncertowej muzycy amerykańskiej grupy zniknęli z radarów. Ten rok upłynął zespołowi pod znakiem ciszy. Powrót na scenę nastąpił dopiero pod koniec września na festiwalu Ohana. Były to pierwsze dwa występy Pearl Jam po rozstaniu z wieloletnim bębniarzem, Mattem Cameronem. Za perkusją, w trakcie tych koncertów, zasiadł Abe Laboriel Jr., muzyczny gigant znany z grania u boku Paula McCartneya od ponad ćwierć wieku. Czy to oznacza, że zespół znalazł stałego następcę Camerona? Tego wciąż wprost nie potwierdzono.

Ten temat, bez dwóch zdań, intryguje wszystkich fanów PJ. Podobnie jak sprawy związane z następcą Dark Matter. W najnowszym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone basista Jeff Ament uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co dzieje się obecnie w obozie grupy.

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Myślę, że wszyscy coś piszą, chociaż nie stworzyliśmy jeszcze zbyt wiele razem. Jednak te kilka rzeczy, które udało nam się zrobić, jest naprawdę dobrych. Ta przerwa i czas spędzony osobno działają potężnie. Siedzisz i myślisz sobie: "O cholera, nie mogę się doczekać! Aż mnie nosi, żeby to zrobić" – powiedział muzyk Pearl Jam.

Fani, którzy liczyli na rychłą premierę nowych kompozycji od grupy, muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Basista PJ ostudził zapał w tym zakresie i postawił sprawę jasno: – To potrwa co najmniej kilka miesięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że w obozie legendarnej grupy coś się obecnie dzieje.

Jeff Ament wypuścił wyjątkowy album fotograficzny! W środku znajdziemy unikalne zdjęcia z lat 90.

Pod koniec września tego roku na rynku ukazał się wyjątkowy album fotograficzny, Since Forever, sygnowany przez Amenta. Wydawnictwo zawiera ponad 250 archiwalnych zdjęć z przełomowych lat działalności grupy. Większość z nich wcześniej nie ujrzała światła dziennego. Większość kadrów powstała w latach 1990–1998.

Album został wydany w twardej oprawie o wymiarach ok. 23 x 30 cm. Zdjęcia w środku są okraszone "pełnymi ironii spostrzeżeniami, obserwacjami i osobistymi refleksjami Amenta". Całość jest dostępna do kupienia na oficjalnej stronie internetowej Pearl Jam. Album kosztuje 75 dolarów.

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