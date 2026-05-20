Oto zwycięzcy 2. edycji Eska ROCK Star! Poznaj zespół Flying Bison

Dominika Bany
2026-05-20 18:00

Radio Eska ROCK zakończyło 2. edycję konkursu dla młodych talentów muzycznych „Eska ROCK Star”. Zwycięzca, czyli zespół Flying Bison, wystąpi w Czechach podczas tegorocznego międzynarodowego festiwalu Colours of Ostrava!

Flying Bison

Autor: Flying Bison

W konkursie mogli wziąć udział artyści i zespoły reprezentujący różne gatunki muzyczne i o różnym doświadczeniu czy dorobku artystycznym. Spośród wszystkich zgłoszeń jury wybrało 10 finalistów, następnie ruszyło tygodniowe głosowanie fanów, a zwycięzca został ogłoszony 20 maja.

Nagrodą jest występ w połowie lipca na jednej ze scen czeskiego festiwalu Colours of Ostrava – międzynarodowego, wielogatunkowego wydarzenia, które od ponad dwóch dekad łączy na scenach światowe gwiazdy, najciekawszych twórców z wielu gatunków muzycznych, artystyczne eksperymenty, debaty, dyskusje i programy towarzyszące. W tym roku wystąpią m.in. Skunk Anansie, Moby, Lorde, Twenty One Pilots czy Tomora.

Dodatkowo zwycięzca pojawi się w programie „Świeża Krew”, w którym Eska ROCK prezentuje młodych muzyków.

O zwycięzcy

Flying Bison

Kością niezgody w zespole jest Pizza hawajska. Reszta to już czysta energia. Międzynarodowe power trio z Krakowa: włoski bas, polska charyzma na wokalu i gitarze, fińska perkusja. Gramy ciężko, melodyjnie i bez kompromisów — gdzie grunge spotyka stoner rock'a. Tworzymy własny styl: Bison Rock — potężne riffy, pulsujący rytm i wokal, który niesie wszystko do przodu. To muzyka, którą się czuje, nie tylko słucha. Album „Hoofprints on Mars” (2024) i zwycięstwo na Przystanku Mistrzejowice 2025 to dopiero początek. Obecnie pracujemy nad pierwszym teledyskiem i własną stroną. Skład: Hubert Jarentowski — gitara, wokal Davide Maltese — bas Patrik Heimberg — perkusja.

