Nita Strauss wraca do grania po urlopie macierzyńskim. Gitarzystka znów stanęła na jednej scenie z Alice'em Cooperem

W styczniu 2026 roku Nita Strauss, gitarzystka w zespole dowodzonym przez Alice'a Coopera, ogłosiła – za pośrednictwem mediów społecznościowych – że jest w ciąży. Artystka udała się więc na zasłużony urlop macierzyński, a jej miejsce tymczasowo zajęła Anna Cara z zespołu Crossbone Skully, którą poleciła sama Strauss.

Gitarzystka, która w maju powitała na świecie syna, właśnie zagrała pierwszy koncert po tej przerwie. Dołączyła na scenie do Coopera na Allegiant Stadium w Las Vegas. Powrót nastąpił w widowiskowych okolicznościach – podczas spotkania ligi NFL. Zespół zapewnił oprawę muzyczną w trakcie przerwy meczu pomiędzy Kansas City Chiefs a Las Vegas Raiders.

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Strauss – prywatnie fanka Los Angeles Rams – nie kryła emocji w mediach społecznościowych w związku z tym występem. Na swoim Instagramie napisała: – Szybki wypad do Vegas na super zabawny (choć krótki) set Alice’a Coopera podczas przerwy meczu Raiders v Chiefs na Allegiant Stadium! Druzgocący finał meczu, ale bawiliśmy się świetnie.

Publiczność miała okazję usłyszeć trzy legendarne utwory: No More Mr Nice Guy, I'm Eighteen oraz School's Out. Występ Coopera i spółki nie pomogło gospodarzom – Raiders ulegli drużynie Chiefs 27:30.

Nita Strauss oficjalnie powraca do koncertowania

Wiadomo już, że Nita Strauss oficjalnie powróci do składu w listopadzie tego roku podczas rezydentury w Las Vegas, gdzie Cooper połączy siły z iluzjonistą Crissem Angelem w ramach widowiska Welcome To My Nightmare. Przypomnijmy, że Strauss dołączyła do zespołu Coopera w 2014. W 2022 roku odeszła ze składu, aby dołączyć do Demi Lovato jako gitarzystka koncertowa, po czym powróciła do współpracy z legendarnym wokalistą rok później.

Oto ciekawostki o albumie Welcome to My Nightmare od Alice'a Coopera: