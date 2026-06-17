Oto najlepsze koncertowe albumy w historii metalu według sztucznej inteligencji [TOP10]'

Albumy koncertowe często są esencją ciężkich brzmień To właśnie na scenie, ku radości publiczności, metalowe zespoły naprawdę pokazują, co potrafią. Na przestrzeni lat powstało mnóstwo zestawień dotyczących najlepszych tego typu wydawnictw w świecie metalu. Który więc zespół poradził sobie z tym zadaniem w najbardziej przekonujący sposób w historii?

Na powyższe pytanie postanowiła odpowiedzieć... sztuczna inteligencja.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny. To wszystko można wyczytać z badań Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z pomocą przyszedł więc Google Gemini. Należy o tym pamiętać, że wskazania AI to tylko (i wyłącznie) zabawa. Ale z pewnością ranking najlepszych koncertowych albumów w historii metalu, sygnowany przez sztuczną inteligencję, zachęci naszych czytelników do szerszej dyskusji w tym zakresie. A jest zdecydowanie o czym rozmawiać.

Poprosiliśmy Google Gemini o wybranie 20 koncertowych płyt i wytypowanie ich kolejności. – Albumy na żywo w metalu mają szczególne znaczenie – to one często najlepiej oddają energię, agresję i prawdziwą moc zespołu – taki, między innymi, komunikat otrzymaliśmy od programu po wpisaniu odpowiedniego zapytania.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. King Diamond – Deadly Lullabyes Live (2004)

(2004) 19. Dream Theater – Live at Budokan (2004)

(2004) 18. Slayer – Live Undead (1984)

(1984) 17. Helloween – Live in the U.K. (1989)

(1989) 16. Heaven and Hell – Live From Radio City Music Hall (2007)

(2007) 15. Death – Live in L.A. (Death & Raw) (2001)

(2001) 14. Sepultura – Under a Pale Grey Sky (2002)

(2002) 13. Slipknot – 9.0 Live (2005)

(2005) 12. Iron Maiden – Rock in Rio (2002)

(2002) 11. Anthrax – Music of Mass Destruction (2004)

A jakie jeszcze tytuły jeszcze wskazała nam sztuczna inteligencja? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie TOP10 wraz z opisami stworzonymi przez Google Gemini.

Poniżej natomiast przypominamy, jakie rockowe i metalowe koncerty odbędą się w Atlas Arenie w Łodzi w 2025: