Muzykę metalową zastąpi inny gatunek? Tak stwierdził muzyk, kojarony z Męskim Graniem!

Już w 2014 roku Gene Simmons, czyli współzałożyciel i basista zespołu Kiss otwarcie stwierdził, że "rock umarł", wzbudzając w ten sposób powszechną i światową dyskusję, która trwa tak naprawdę do dziś, powracając od czasu do czasu pod różnymi postaciami. Ze stwierdzeniem tym nie zgodził się chociażby Mick Jagger, a patrząc się na nasz radzimy rynek także Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. Idąc dalej tą ścieżką, Janusz Panasewicz z Lady Pank stwierdził całkiem niedawno, że obecnie miejsce dawnych gwiazd rocka zajęli współcześni hip-hopowcy. Jakiś czas temu swoją cegiełkę do tego wszystkiego dołożył K.K. Downing, który orzekł, że według niego również heavy metal powoli zbliża się do swojego końca.

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Temat znikania różnych gatunków z głównego nurtu poruszyli także w swojej rozmowie Igor Walaszek i Karol Paciorek. Muzyk i prowadzący program "Imponderabilia" spotkali się w 2024 roku przy okazji trasy Męskie Granie, której IGO jest częścią już od wielu lat i brał udział w tworzeniu trzech hymnów (Sobie i Wam, Świt oraz Supermoce). Już na sam koniec rozmowy Panowie zastanawiali się nad faktem, że w pewnym momencie z polskiego rynku muzycznego całkiem nagle zniknęło, tak popularne swego czasu, reggae. Paciorek stwierdził, że być może jest po prostu tak, że takie brzmienie owszem, wypadło z mainstreamu, ale wciąż ma swoje grono odbiorców i wskazał, że podobnie rzecz miała się z muzyką metalową, która, według niego, nigdy nie była w mainstreamie (czyżby? Spójrzmy na przełom lat 80. i 90. i to, co działo się wtedy na amerykańskiej i brytyjskiej liście przebojów), słusznie zauważając jednak, że grupy, reprezentujące te brzmienie mają się dobrze i grają sporo koncertów, zarówno klubowych, jak i stadionowych (ponownie, nie do końca zgodzimy się z tym, że metal nie jest stadionową muzyką).

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Oto nowy metal?

Igo stwierdził na to od siebie, że muzyka również działa za zasadzie mody i zwyczajnie jest tak, że jeden gatunek bywa zastępowany przez inny. Według artysty, dziś ciężką, gitarową muzykę zastąpił trap i, jak sam to nazwał, "ciężkie rapsy", których reprezentantem ma być chociażby Travis Scott - amerykański raper, który ma na koncie nominacje do dziesięciu nagród Grammy.

Czym jest sam 'trap'? Uznaje się, że jest to jedna z cięższych odmian rapu, dość agresywna w swoim brzmieniu, w czym bardzo dużą rolę odgrywa automat perkusyjny.

To jest moda, to się zmienia. I myślę, że takim nowym metalem w tym momencie, muzyką, która zastąpiła tą ciężką gitarową muzykę, są te trapy i te ciężkie rapsy, taki Travis Scott - mówi Igo w odcinku programu "Imponderabilia".

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