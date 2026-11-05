Muniek Staszczyk zaskakująco o metalu! Muzyk nie przepada za Metalliką - ceni inną ikonę heavy metalu

Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić polski rynek muzyczny bez Muńka Staszczyka i zespołu T.Love? Artysta jest obecny w tym świecie już od końcówki lat 70., kluczowy dla niego okazał się być rok 1982, kiedy to powołał do życia zespół Teenage Love Alternative, który cztery lata później zmienił nazwę na T.Love i wtedy wydał swój debiutancki, pierwszy oficjalny, ale czwarty ogółem, album, zatytułowany Wychowanie. Charakterystyczne brzmienie, garściami czerpiące z punk rockowego grania i szczególne teksty, autorstwa Muńka, przesądziły o sukcesie grupy. Dziś uznawana jest ona za jeden z najważniejszych rockowych zespołów w historii, sam Staszczyk zaś, poza T.Love, od lat z powodzeniem prowadzi karierę solową, w ramach której wydał dwie płyty: Muniek z 2010 roku i Syn miasta (2019). Muzyk angażuje się także we współprace z innymi rodzimymi artystami i artystkami, współtworzył także projekty Szwagierkolaska i Yugopolis.

Muniek Staszczyk - wywiad

Muniek Staszczyk jest fanem heavy metalu?

Muzyk w 2023 roku świętował 60. urodziny i z tej okazji pojawił się jako gość w podcaście WojewódzkiKędzierski. Już na samym początku prowadzący zwrócili uwagę na fakt, że w tym samym roku urodziło się naprawdę wiele muzycznych ikon, zarówno polskiego, jak i światowego rynku, m.in. Kazik Staszewski, James Hetfield, Robert Gawliński, George Michael, Whitney Houston, Robert Matera. Na liście tej pojawił się także Thomas Anders z zespołu Modern Talking i, zapewne ku zaskoczeniu wielu, Muniek określił muzyka jako postać dla siebie ważną, a do tego zdradził, że "zawsze perwersyjnie interesował go niemiecki pop".

W zupełnej kontrze do tego muzyk powiedział, że nie jest dla niego ważną postacią James Hetfield z Metalliki, a zapytany o Larsa Ulricha, który w grudniu 2023 roku także skończył 60 lat, Muniek powiedział, że "może kiedyś by się z nim napił" i że jest on świetnym perkusistą, wprost zdradził jednak, że zwyczajnie nie lubi Metalliki!

Iron Maiden są lepsi od Metalliki?

Artysta powiedział dalej, że wie, że swoim wyznaniem może się komuś narazić, jednak dodał, że dużo bardziej ceni sobie Iron Maiden, których określił jako "bardziej rycerskich". Wojewódzki stwierdził, że opinia Muńka może być dla niektórych zadziwiająca, gdyż "Iron Maiden ma opinię zespołu, który gra wieśniaczą muzykę rockową, taką częstochowską". Staszczyk mówił dalej, że jest pod dużym wrażeniem osoby Bruce'a Dickinsona, u którego podziwia pasją do lotnictwa.

A ty kogo wybierasz - Metallica czy Iron Maiden? Zagłosuj w naszej sondzie:

Sonda A ty kogo wybierasz - Metallica czy Iron Maiden? Metallica Iron Maiden Oba tak samo! Żaden z nich, wolę Motörhead!