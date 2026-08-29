Mark Knopfler usłyszał zespół w pubie. Z tej obserwacji powstało „Sultans of Swing”

Redakcja Eska ROCK
aszu
2026-08-29 16:36

„Sultans of Swing” nie narodziło się z opowieści o wielkiej scenie ani z życia gwiazd. Mark Knopfler trafił do niemal pustego pubu w południowym Londynie, gdzie zespół dixielandowy grał dla kilku osób skupionych przede wszystkim na bilardzie. Ta obserwacja stała się punktem wyjścia do piosenki, która pomogła Dire Straits zdobyć kontrakt, a później przyniosła zespołowi pierwszy wielki przebój.

Mark Knopfler w jeansowej koszuli trzyma gryf gitary akustycznej. O historii Sultans of Swing przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W Deptford Knopfler zobaczył zespół, który zainspirował „Sultans of Swing”

Pod koniec lat 70. Mark Knopfler mieszkał w Deptford w południowym Londynie, a Dire Straits byli jeszcze na początku swojej drogi. Pewnego deszczowego wieczoru wszedł do niewielkiego, ponurego pubu niedaleko swojego mieszkania. Na niewielkiej scenie grała kapela dixielandowa, a sala była prawie pusta. Poza muzykami w lokalu siedziało kilku młodych mężczyzn grających w bilard, zupełnie nieprzejętych tym, co działo się na scenie.

Knopfler zapamiętał przede wszystkim kontrast między zaangażowaniem zespołu a obojętnością otoczenia. W wypowiedziach z 2011 i 2024 roku wskazywał Deptford jako miejsce, w którym rozegrała się ta historia. Później mówił też szerzej o Greenwich, ale nazwa lokalu oraz pełny skład grającej tam grupy nigdy nie zostały wiarygodnie ustalone.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

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„Sultans of Swing” było nazwą zespołu grającego w pubie

Po zakończeniu występu wokalista podziękował nielicznej publiczności i przedstawił grupę jako Sultans of Swing. Knopflera rozbawił kontrast między dumnie brzmiącą nazwą a zmęczonymi, skromnie ubranymi muzykami grającymi w zaniedbanym pubie. Tytuł nie był więc egzotyczną metaforą wymyśloną na potrzeby tekstu, lecz nazwą zasłyszaną w konkretnym miejscu.

Autor wykorzystał obserwację, ale nie stworzył dosłownego zapisu całego wieczoru. W piosence pojawiają się deszcz, południowy Londyn i tradycyjny jazz, które osadzają akcję w zwyczajnej pubowej rzeczywistości. Harry na co dzień pracuje, lecz wieczorami daje z siebie wszystko na scenie. Guitar George zna wszystkie akordy i gra z wyczuciem, stroniąc od wirtuozerskich popisów.

Knopfler potwierdzał później, że George był prawdziwym imieniem jednego z muzyków, choć jego tożsamości nie udało się wiarygodnie ustalić. Jeszcze mniej pewnych informacji dotyczy Harry’ego. Ważniejszy od personaliów pozostaje portret muzyków grających dla własnej satysfakcji mimo obojętności publiczności.

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Demo „Sultans of Swing” otworzyło Dire Straits drogę do kontraktu

W utworze bywalcy pubu wolą rock and rolla, a dixielandowy zespół z trąbką nie mieści się w ich muzycznym guście. Knopfler początkowo napisał „Sultans of Swing” na gitarze National Steel, ale nie był zadowolony z efektu. Utwór nabrał właściwego kształtu, gdy w 1977 roku Knopfler kupił Stratocastera z 1961 roku, zmienił harmonię i znalazł płynniejszy sposób prowadzenia partii gitarowej. Dire Straits nagrali demo z tym utworem 27 lipca 1977 roku, a cztery dni później Charlie Gillett zagrał je w BBC Radio London. W grudniu grupa podpisała kontrakt z Phonogramem, a singel wydany w maju 1978 roku najpierw zdobył popularność w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie na brytyjską listę w 1979 roku dotarł do 8. miejsca i stał się jednym z utworów, które ugruntowały międzynarodową pozycję Dire Straits.

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica.
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