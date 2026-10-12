Kings of Leon - wybraliśmy najlepsze płyty zespołu. Ranking TOP5 klasyków współczesnego rocka

Ciężko tak naprawdę określić, kiedy dokładnie rozpoczyna się historia Kings of Leon, a to dlatego, że członkowie formacji to... rodzeni bracia i kuzyn! Pewne jest jednak, że Nathan i Caleb Followill w 1997 roku zaczęli poważniej interesować się muzyką country, jednak poznany mniej więcej w tym czasie autor piosenek, Angelo Petraglia, nakierował ich na inne brzmienia, bardziej spod szyldu Thin Lzzy, The Clash czy The Rolling Stones. Kolejną cegiełkę dołożył lubujący się w brzmieniu Pixies i The Velvet Underground Jared. To właśnie ta trójka, wraz z kuzynem Matthew, w 1999 roku powołała do życia własny zespół, nazwany na cześć ich dziadka Kings of Leon. Już w 2002 roku udało im się zyskać zainteresowanie wytwórni RCA, która jednak nalegała na utworzenie przez Nathana i Caleba jedynie duetu, na co bracia nie wyrazili zgody. Cała czwórka praktycznie cały jeden miesiąc spędziła w piwnicy, gdzie tworzyła muzykę, którą na szczęście udało im się przekonać wytwórnię.

Tak oto grupa rozpoczęła swoją karierę od EP-ki Holy Roller Novocaine, która dała podwaliny pod jej debiutancki krążek, czyli Youth & Young Manhood z lipca 2003 roku. Krążek stał się sporą sensacją, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i na dobre rozpoczął karierę grupy, której szczyt nadszedł pięć lat później. Obecnie Kings of Leon mają na swoim koncie, licząc już tą najnowszą, Can We Please Have Fun, dziewięć płyt i raczej pewne jest, że kolejna przed nami. O My Beloved ukaże się już 6 listopada.

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Ranking pięciu kluczowych płyt Kings of Leon

Na tym etapie kariery Kings of Leon postanowiliśmy spróbować nieco ją podsumować i wybrać pięć najważniejszych, naszym zdaniem, płyt z dotychczasowego katalogu zespołu. Nasz wybór znajdziesz w galerii: