Kiedy stało się jasne, że Freddie Mercury zagrał ostatni koncert? Brian May wspomniał moment sprzed 40 lat

W drugiej połowie lat 80. zespół Queen był już na prawdziwym szczycie. Po swoim hard rockowym wydaniu z poprzedniej dekady, zaprezentowanym na takich płytach, jak Sheer Heart Attack czy A Night at the Opera, już pod koniec lat 70. Brytyjczycy zaczęli pokazywać, że nie mają zamiaru trzymać się jednego, ściśle określonego brzmienia. Z każdym kolejnym albumem było coraz więcej eksperymentów, a zorientowana na synth i brzmienia elektroniczne dekada lat 80. odcisnęła bardzo duże piętno na takie projekty, jak The Work czy A Kind of Magic.

To właśnie w tym czasie jednak grupa, z czego mało kto zdawał sobie sprawę, zmierzała do swojego koncertowego końca. Działo się tak ze względu na zdrowie Freddiego Mercury'ego. U wokalisty już od 1982 roku miały dawać o sobie objawy zakażenia wirusem HIV, które pięć lat później stało się już chorobą AIDS. Na kilka miesięcy przed diagnozą Queen jeszcze koncertowali w ramach trasy "The Magic Tour", która okazała się być ostatnią, zagraną przez grupę w tym jej najsłynniejszym kształcie.

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Ostatni koncert Queen z Freddiem Mercurym

Ostatni raz Queen stanęli na scenie z Freddiem Mercurym w roli wokalisty dokładnie 9 sierpnia 1986 roku w Stevenage na terenie Knebworth House, a więc niemal równo 40 lat temu.

Jak wspomniał w nowym wywiadzie dla "The Times" Brian May, o tym, że to ostatni koncert Queen wiedział chyba tylko sam Freddie, gdyż ani on, ani Roger Taylor i John Deacon, nie zdawali sobie z tego sprawy. Gitarzysta opowiedział, że wokalista dosłownie chwilę po zejściu ze sceny miał im powiedzieć, że nie da już rady występować. Brian dodaje, że początkowo nikt nie wziął tych słów na poważnie, gdyż Freddie miał skłonność do dramatyzowania. May wspomina także, że w 1986 roku zewsząd docierały informacje o umierających na AIDS mężczyznach, którzy wykazywali bardzo konkretne objawy. Zdaniem gitarzysty, na tym etapie można je było już dostrzec u samego Freddiego, co reszcie zespołu pozwoliło ostatecznie połączyć kropki jeszcze przed tym, gdy sam Mercury oficjalnie poinformował ich o chorobie.