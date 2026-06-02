Katolicka fundacja zbiera podpisy w sieci. Chce zablokować Mystic Festival w Gdańsku

Miłośnicy ciężkich brzmień przygotowują się na nadchodzącą wielkimi krokami odsłonę gdańskiego Mystic Festivalu. Potężne czterodniowe wydarzenie muzyczne zaplanowano dokładnie w terminie od 3 do 6 czerwca 2026 roku. Rozległe przestrzenie historycznej Stoczni Cesarskiej ponownie ugoszczą tysiące fanów metalu. I to nie tylko z Polski, ale z całej Europy.

W tym roku będzie można zobaczyć takie legendarne formacje, jak m.in. Megadeth, Black Label Society, Behemoth, Anthrax, Mastodon, Saxon, Coroner, Overkill oraz Down.

Plany organizatorów napotkały jednak opór ze strony fundacji "Polska katolicka, nie laicka". Jej przedstawiciele stanowczo sprzeciwiają się organizacji tej imprezy. W związku z tym stworzyli w internecie petycję, w której domagają się odwołania czterodniowego festiwalu.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny.

W dniach 3-6 czerwca 2026 r. na terenie Stoczni Gdańskiej ma odbyć się Mystic Festival – wydarzenie o wyraźnie antychrześcijańskim i bluźnierczym charakterze. Zostało ono zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała, gdy miliony wiernych w Polsce publicznie oddają cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych. Organizowanie festiwalu o takiej wymowie właśnie w tym dniu trudno uznać za przypadek. W sercu Gdańska, w czasie, gdy miliony katolików publicznie wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, planuje się wydarzenie jawnie szydzące z tego, co dla nas najświętsze – możemy przeczytać na stronie internetowej polskakatolicka.org (zachowana pisownia oryginalna).

Jest on zaadresowany bezpośrednio do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Na ten moment udało się zebrać ponad 10 tys. podpisów niezadowolonych obywateli. Działacze fundacji opublikowali również obszerny tekst ostrzegający przed brakiem światopoglądowej neutralności festiwalu. Z wyliczeń autorów wynika, że największe niebezpieczeństwo płynie ze strony takich zespołów jak Behemoth, Rotting Christ, Hostia, Satyricon, Carach Angren oraz Gaahls Wyrd.

Nie chodzi o sam gatunek muzyczny. Problemem jest treść, symbolika i estetyka, które w wielu przypadkach wprost operują obrazami antychrześcijańskimi. W tekstach i oprawie wizualnej pojawiają się motywy odwróconej liturgii, negowania Boga, wywyższania postaci utożsamianej z buntem wobec Stwórcy, a także symbolika obrażająca Matkę Bożą – piszą przedstawiciele fundacji.

To nie pierwszy raz, kiedy gdańskie święto ciężkiej muzyki wywołuje gniew wspomnianego środowiska. Identyczna batalia toczyła się w 2023 roku, kiedy organizacja uderzała w występy formacji Behemoth oraz oskarżanego o gloryfikację świętokradztwa zespołu Ghost, grających w dniu Bożego Ciała. Sytuacja powtórzyła się rok później, ale ostatecznie wszystkie zaplanowane występy doszły do skutku bez przeszkód.

– Wbrew temu, co myśli ta organizacja, nie jest to festiwal, który sieje zgorszenie – odpowiedział wówczas, na łamach Gazety Wyborczej, Arkadiusz Hronowski, współorganizator gdańskiego festiwalu.

