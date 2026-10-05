Josh Homme przeszedł po wybiegu! Lider Queens of the Stone Age zadebiutował w roli modela

Początek kalendarzowej jesieni to dla jednych czas, gdy na dobre startują ogłoszenia koncertowe, a dla drugich okres kilku dni, gdy Paryżem rządzi moda.

W tym roku w dniach 28 września-6 października w stolicy Francji odbywa się Paryski Tydzień Mody. W jego ramach prezentowane są kolekcje najsławniejszych światowych projektantów i projektantek, przeznaczone na nadchodzący sezon wiosna/lato 2027. Oczywiście na licznych pokazach, głównie wśród publiczności, pojawiały się największe światowe gwiazdy - a kilka z nich przeszło nawet po wybiegu!

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Josh Homme z Queens of the Stone Age w roli modela na wybiegu!

Nieoczekiwanie wśród modeli znalazł się przedstawiciel świata rocka! Josh Homme pojawił się jako jeden z gości specjalnych podczas pokazu kolekcji "Lonesome Heaven" belgijskiej projektantki mody Ann Demeulemeester.

Lider Queens of the Stone Age pojawił się na wybiegu ubrany z garnitur i niebieską koszulę. Do tego mamy oczywiście dodatki w postaci drobnej apaszki, zawiązanej wokół szyi oraz... klapek-japonek!

Zobacz Josha Homme w roli modela na poniższym nagraniu:

Nadchodzi nowy album Queens of the Stone Age

Przypominamy, że formacja Queens of the Stone Age wciąż nie zwalnia tempa. Grupa będzie występować praktycznie do końca tego roku, wiadomo już także, że w marcu 2027 zagra w Meksyku.

Można się spodziewać, że zespół z czasem ogłosi więcej koncertów na przyszły rok. Wszystko to dlatego, że już niedługo, 30 października, światło dzienne ujrzy najnowszy, pierwszy od ponad trzech lat, studyjny album Queensów, Perfecth. Na ten moment wydawnictwo promują trzy single: Easy Street, Insignificant Other oraz Where the Goth Girls At?.

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