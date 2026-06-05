Johnny Depp - niepokorny skandalista. Kim obecnie jest "niegrzeczny chłopiec Hollywood"?

Johnny Depp urodził się 9 czerwca 1963 roku jako najmłodsze, czwarte dziecko kelnerki Betty Sue Depp i inżyniera Johna Christophera Deppa. Małżeństwo rozpadło się, gdy przyszły gwiazdor miał 15 lat - po rozwodzie matka związała się z mężczyzną o imieniu i nazwisku Robert Palmer. Depp wielokrotnie określał go jako bardzo ważną osobę, kogoś w rodzaju inspiracji. Choć dziś świat zna go jako jednego z najbardziej charakterystycznych aktorów, droga ku temu wiodła przez muzykę.

(Nie)spełniony rockman

Już jako 12-latek Johnny założył swój pierwszy zespół rockowy. Jego miłość do muzyki była tak ogromna, że już cztery lata później oficjalnie zrezygnował z nauki, by poświęcić się grze. W 1980 roku Depp zaczął grać w kapeli The Kids. Jej członkowie przenieśli się do Los Angeles, chcąc ułatwić sobie podpisanie kontraktu, jednak formacja rozpadła się zanim do tego doszło. Etap ten nie pozostał w życiu Deppa bez śladu - w 1983 roku poślubił on siostrę wokalisty i basisty The Kids, wizażystkę Lori Anne Allison. Małżeństwo rozpadło się jednak już dwa lata później, jednak to tak naprawdę dzięki pierwszej żonie Depp mógł rozpocząć swoją karierę.

W kolejnych latach Johnny skupił się na aktorstwie, muzyka jednak zawsze była i jest mu bliska. W latach 90. był członkiem kapeli P, w skład której wchodzili wokalista Butthole Surfers Gibby Haynes, basista Red Hot Chili Peppers Flea i gitarzysta Sex Pistols Steve Jones. Mniej więcej w tym samym czasie Depp był współwłaścicielem klubu The Viper Room - tego samego, w którym zmarł River Phoenix. Depp ma na koncie występy u boku takich muzyków i zespołów, jak Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Iggy Pop czy Aerosmith. W 2015 roku został członkiem, wraz z Alicem Cooperem i Stevem Perry supergrupy Hollywood Vampires, z którym wydał dwa albumy. W 2022 roku zaś światło dzienne ujrzała jego płyta, nagrana z legendarnym gitarzystą, Jeffem Beckiem. 18 okazał się być ostatnim projektem Becka, z którym Depp pozostał w bliskim kontakcie do samego końca,

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Ikona lat 90.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Johnny mógłby wcale nie zostać aktorem, gdyby nie... Nicolas Cage! To pierwsza żona Deppa zapoznała Panów, a Cage szybko stwierdził, że Depp świetnie nadaje się na aktora. Nicolas pomógł koledze dostać się na casting do filmu Koszmar z ulicy Wiązów - rolę udało mu się dostać. Depp szybko zwrócił na siebie uwagę filmowców, choć, jak sam twierdził, wcale nie chciał grać, ale traktował te zajęcie jako sposób na łatwy i szybki zarobek.

Kluczowe dla kariery Deppa okazały się być lata 90. To wtedy właśnie nawiązał on współpracę z Timem Burtonem, który obsadził go w głównej roli w produkcji Edward Nożycoręki. Film okazał się sukcesem i zapewnił Johnny'emu pierwszą nominację do Złotego Globu. Trzy lata później premierę miał projekt Co gryzie Gilberta Grape’a. Kolejne lata, to kolejne sukcesy i kultowe role - Ed Wood, Don Juan DeMarco, Na żywo, Donnie Brasco, Las Vegas Parano, Dziewiąte wrota, Żona astronauty, Jeździec bez głowy. Johnny stał się nie tylko jednym z najczęściej zatrudnianych aktorów, który przyciągał do kina tłumy. Aktor dziś postrzegany jest niemal jako uosobienie, symbol szalonych i dusznych lat 90. Uwagę mediów zwracały jego kolejnego związki, m.in. z Jennifer Grey, Winoną Ryder czy Kate Moss. W 1998 roku poznał francuska aktorkę i wokalistę Vanessą Paradis, z którą tworzył związek aż do 2012 roku i z którą ma dwójkę dzieci.

Początek końca?

Nie mniej udany był dla Deppa początek kolejnej dekady. W 2003 roku swoją premierę miał film Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły - pierwszy z kultowej już serii. Rola Johnny'ego została doceniona przez krytykę - za wcielenie się w postać Kapitana Jacka Sparrowa otrzymał on swoją pierwszą (z trzech) nominację do Oscara. W latach 2000. Depp pojawił się w takich produkcjach, jak Marzyciel, Sekretne Okno, Charlie i fabryka czekolady, Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street, Wrogowie publiczni. 2011 rok to moment premiery Dziennika zakrapianego rumem, na planie którego poznał swoją przyszłą żonę, Amber Heard. Już wtedy stało się jasne, że kariera Deppa chyli się ku upadkowi. Kolejne role wskazywane były jako kolejne porażki, a cały świat żył jego toksyczną relacją z młodą aktorką. Para wzięła ślub w 2015 roku, jednak już rok później Heard złożyła pozew o rozwód. W kolejnych latach wszystkie media rozpisywały się na temat kolejnych skandali z udziałem tej dwójki, wzajemnych oskarżeń o przemoc, uzależnienia, znęcania się.

W 2022 roku miał miejsce tzw. "proces dekady", czyli transmitowana na żywo seria rozpraw, na której byli małżonkowie prali wzajemne brudy. Cała sprawa miała miejsce z inicjatywy Deppa - aktor oskarżył byłą żonę o zniesławienie i domagał się od niej 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Chodzi o felieton, który w 2018 roku ukazał się w “Washington Post”, w którym ta napisała, że była ofiarą przemocy domowej. Choć nazwisko aktora nigdy w nim nie pada, to uważa on, że jego publikacja znacząco wpłynęła na jego karierę. 1 czerwca ława przysięgłych ogłosiła wyrok w “procesie dekady” - przysięgli orzekli na korzyść aktora, zasądzając na jego rzecz odszkodowanie w wysokości 10 milionów dolarów, które aktorka jest mu zobowiązana zapłacić. Jednak przysięgli zdecydowali, że Johnny też zniesławił Amber w trakcie procesu (a konkretnie jeden z jego adwokatów) i nakazał mu zapłacić byłej żonie 2 miliony dolarów.

Powrót, na który nikt nie czekał? A może wręcz przeciwnie?

Od tamtej pory zaobserwować można wielki powrót Deppa do świata kina. Pierwszego dnia festiwalu w Cannes w 2022 roku swoją premierę miał film Kochanica Króla i choć rola Deppa spotkała się ze skrajnymi ocenami, to był to dopiero początek. Tym razem Johnny stanął po drugiej stronie kamery - Depp wyreżyserował film o słynnym malarzu, Amedeo Modiglianim. Zdjęcia na planie filmowych zakończono na początku 2024 roku, a główne role w produkcji, zatytułowanej Modi, zagrali Riccardo Scamarcio (Modigliani), Al Pacino i Pierre Niney. Historia Modiglianiego oparta została na sztuce Dennisa McIntyre'a, a scenariusz napisali polski twórca, Jerzy Kromolowski, który połączył swoje siły z żoną, Mary Kromolowski.

Cała ta sytuacja spotyka się ze skrajnymi reakcjami opinii publicznej. Jedni twierdzą, że powinien on zostać całkowicie usunięty ze świata kina i zapomniany, inni zaś twierdzą, iż grę należy odłączyć od życia prywatnego,a Depp, jako świetny aktor, ma jeszcze dużo do pokazania światu. Czy tak jest na pewno? Co dalej z jednym z najsłynniejszych gwiazdorów przełomu lat 90. i 2000.? Czas pokaże.

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