Jak dobrze znasz dyskografię U2? Dopasuj w quizie tytuł utworu do odpowiedniego albumu

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-12 8:44

To jeden z największych zespołów w historii rocka. Irlandzki kwartet U2, na przestrzeni lat, wypuścił sporo utworów, które stały się prawdziwymi hymnami. Czy pamiętasz z jakich albumów pochodzą największe przeboje Bono i spółki? Przetestuj swoją wiedzę i sprawdź, czy dyskografię U2 znasz jak własną kieszeń.

U2
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Quiz muzyczny. Z którego albumu U2 pochodzi ten utwór? Sprawdź swoją wiedzę

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Dublinie narodził się jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Wokalista Bono, gitarzysta The Edge, basista Adam Clayton i perkusista Larry Mullen Jr. założyli grupę U2, która w 1980 roku zadebiutowała albumem Boy.

Największe triumfy irlandzki kwartet osiągnął w latach osiemdziesiątych i na początku kolejnej dekady. Chociaż w ostatnich latach, kolejne albumy U2 nie są oceniane już tak dobrze, to grupa wciąż cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W Polsce można nawet powiedzieć, że ma status kultowy. 

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Jeśli chodzi o albumy, to irlandzki zespół wypuścił w świat czternaście studyjnych wydawnictw. Piętnasty est już w drodze i ukaże się na rynku jeszcze w 2026.

Czy jesteś zagorzałym fanem U2? Czy znasz doskonale dyskografię Bono i spółki? Jeśli w obu przypadkach jest odpowiedź twierdząca, to mamy dla ciebie pewne wyzwanie.

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Zabawa polega na tym, aby dopasować podany przez nas tytuł utworu do odpowiedniego albumu U2, na którym się oryginalnie znalazł. Nasz quiz tradycyjnie składa się z 10 pytań. Prawdziwi fani irlandzkiego kwartetu nie powinni mieć raczej większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

Rozwiąż nasz quiz: 

Quiz. Dopasuj utwór U2 do odpowiedniego albumu!
Pytanie 1 z 10
Utwór "Mysterious Ways" znalazł się na albumie...