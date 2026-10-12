Quiz muzyczny. Z którego albumu U2 pochodzi ten utwór? Sprawdź swoją wiedzę

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Dublinie narodził się jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Wokalista Bono, gitarzysta The Edge, basista Adam Clayton i perkusista Larry Mullen Jr. założyli grupę U2, która w 1980 roku zadebiutowała albumem Boy.

Największe triumfy irlandzki kwartet osiągnął w latach osiemdziesiątych i na początku kolejnej dekady. Chociaż w ostatnich latach, kolejne albumy U2 nie są oceniane już tak dobrze, to grupa wciąż cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W Polsce można nawet powiedzieć, że ma status kultowy.

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Jeśli chodzi o albumy, to irlandzki zespół wypuścił w świat czternaście studyjnych wydawnictw. Piętnasty est już w drodze i ukaże się na rynku jeszcze w 2026.

Czy jesteś zagorzałym fanem U2? Czy znasz doskonale dyskografię Bono i spółki? Jeśli w obu przypadkach jest odpowiedź twierdząca, to mamy dla ciebie pewne wyzwanie.

Zabawa polega na tym, aby dopasować podany przez nas tytuł utworu do odpowiedniego albumu U2, na którym się oryginalnie znalazł. Nasz quiz tradycyjnie składa się z 10 pytań. Prawdziwi fani irlandzkiego kwartetu nie powinni mieć raczej większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

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