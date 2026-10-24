Dym nad jeziorem i płonące kasyno. Deep Purple opisali prawdziwe wydarzenia w „Smoke on the Water”

Pożar Casino de Montreux przerwał koncert Franka Zappy

4 grudnia 1971 roku Casino de Montreux było wypełnione publicznością, która przyszła na koncert Franka Zappy i The Mothers of Invention. Pożar wybuchł na początku syntezatorowej solówki Dona Prestona w utworze „King Kong”. Według relacji przyczyną było odpalenie przez jednego z widzów flary w kierunku sufitu pokrytego łatwopalną plecionką rattanową. Płomienie błyskawicznie objęły wnętrze, a budynek ostatecznie spłonął niemal doszczętnie.

Pożar nie wybuchł podczas letniej edycji Montreux Jazz Festival, choć Casino de Montreux należało do najważniejszych miejsc związanych z tą imprezą. W grudniu festiwal był już zakończony, a sala działała jako miejsce regularnych koncertów. Zappa i jego muzycy wydostali się z budynku bez poważnych obrażeń, ale stracili prawie cały sprzęt, z wyjątkiem jednego cowbella. Claude Nobs, organizator związany z festiwalem, pomagał wyprowadzać ludzi uwięzionych w podziemiach kasyna, dzięki czemu nikt nie zginął.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Deep Purple stracili studio, zanim zdążyli nagrać „Machine Head”

Deep Purple przyjechali do Montreux właśnie po to, by nagrać album „Machine Head” w sali Casino de Montreux. Zespół chciał odejść od sterylnych warunków londyńskiego studia i wykorzystać akustykę dużego wnętrza koncertowego. Na miejscu czekało mobilne studio The Rolling Stones, umieszczone w ciężarówce wyposażonej w aparaturę nagraniową. Pożar zniszczył więc obiekt, w którym grupa miała rozpocząć sesje.

Claude Nobs szybko znalazł muzykom zastępcze miejsce w Pavillon des Sports. To tam Ritchie Blackmore zaczął grać riff, który później otworzył „Smoke on the Water”, a zespół zarejestrował podstawową partię instrumentalną utworu. Nagrania szybko przerwano, ponieważ hałas wywołał skargi mieszkańców i interwencję policji. Deep Purple po raz drugi stracili miejsce do nagrań, a czas wynajmu mobilnego studia nieubłaganie mijał.

Ostatecznie grupa przeniosła się do zamkniętego na zimę Grand Hôtel w Territet, niedaleko Montreux. Muzycy nagrywali w zimnym hotelowym korytarzu, wygłuszonym materacami, a mobilne studio w ciężarówce stało przed wejściem. W tych prowizorycznych warunkach zespół ukończył „Machine Head” między 6 a 21 grudnia 1971 roku. Grand Hôtel, wspomniany w tekście piosenki, był dla muzyków ostatnim ratunkiem.

Dym nad Jeziorem Genewskim stał się rockowym klasykiem

Tekst „Smoke on the Water” niemal krok po kroku odtwarza wydarzenia z Montreux. Wers „Frank Zappa and the Mothers” odnosi się do Franka Zappy i The Mothers of Invention. Z kolei słowa o człowieku z flarą opisują widza, który wzniecił pożar, nie wskazując jego nazwiska. „Funky Claude” to Claude Nobs, który podczas ewakuacji ratował ludzi odciętych w podziemiach. Z kolei „Rolling truck Stones thing” odnosi się do mobilnego studia The Rolling Stones stojącego przed budynkiem. Roger Glover zapamiętał widok dymu przesuwającego się nad Jeziorem Genewskim i z niego narodził się tytuł utworu. Ian Gillan dopisał słowa, gdy zespołowi brakowało jeszcze materiału do domknięcia albumu, a piosenka trafiła na „Machine Head” w 1972 roku i rok później została wydana jako singiel. Płonące kasyno, utracone miejsca nagrań i dym nad wodą na trwałe weszły do historii Deep Purple.