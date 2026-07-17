Devin Townsend nie chce słuchać kanadyjskiego rockowego duetu. "Te ich maski doprowadzają mnie do szału"

W ostatnich miesiącach jest bardzo głośno o kanadyjskim duecie Angine de Poitrine. Muzycy – ukryci za groteskowymi maskami z papier-mâché i odziani w kropkowane kostiumy – podbijają obecnie rynek swoją przedziwną, instrumentalną twórczością.

Grupa zyskał globalny rozgłos, dzięki unikalnemu połączeniu matematycznej precyzji, mikrotonalności oraz surrealistycznej oprawy wizualnej. W 2024 muzycy wypuścili swój debiutancki album Vol. 1. Z kolei na początku kwietnia tego roku na rynku pojawiło się drugie wydawnictwo zatytułowane Vol. II. Dave Grohl, wokalista i gitarzysta Foo Fighters, w jednym z wywiadów, nie krył zachwytów nad Angine de Poitrine. Ostatnio na temat tego duetu wypowiedział się także Devin Townsend.

Oto lista najsmutniejszych piosenek w historii. Pojawiają się na niej rockowe numery

W podcaście Metal Global muzyk wyjawił, że choć nie zagłębiał się mocno w samą muzykę duetu z Quebecu, to ma ogromny problem z ich wizerunkiem i pompowanym wokół nich balonikiem.

– Te ich maski doprowadzają mnie do szału. Gość zakłada wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają. Dobra, na wstępie zaznaczę: nie słuchałem ich na tyle dużo, by uczciwie ocenić samą muzykę. Nie mówię, że nie robią fajnych rzeczy, ale czy dostaliby tyle samo uwagi, gdyby nie nosili tych wielkich nosów klauna? – powiedział Townsend.

Dodał także, że mnóstwo osób podsyłało mu utwory Angine de Poitrine, aby zapoznał się z twórczością tego kanadyjskiego duetu. – Po prostu odmówiłem słuchania tego. Na ten moment moje całe podejście opiera się na tym, że ten temat mnie zwyczajnie irytuje. Z drugiej strony, mam w swoim otoczeniu bliskie osoby, które twierdzą, że to naprawdę dobra muzyka. Dlatego bierzcie moją opinię z przymrużeniem oka – podsumował.

Devin Townsend ponownie w Polsce. Jego koncert zbliża się wielkimi krokami

Devin Townsend wystąpi niebawem w naszym kraju. 16 września będzie można zobaczyć artystę w warszawskim klubie Stodoła. Koncert odbędzie się w ramach trasy Metamorphosis. Townsend będzie promował swój album The Moth z maja tego roku.

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026: