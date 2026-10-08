Deep Purple powraca do Polski! Sprawdź najważniejsze informacje o koncercie

Deep Purple powraca do Polski!

Muzycy Deep Purple zapowiedzieli, że w 2026 roku będą sporo koncertowali. I to po całym świecie. Plany zespołu zdradził, w jednym z ostatnich wywiadów, wokalista Ian Gillan. – W przyszłym roku będziemy grali od kwietnia do listopada – mówił w 2025 roku w rozmowie dla Third Age Trust. Frontman Deep Purple ujawnił, że w maju i czerwcu będzie można zobaczyć muzyków w Europie na festiwalach, a jesienią ponownie zjawią się na Starym Kontynencie, ale tym razem w halach. Również w Polsce.

Zespół właśnie potwierdził, że 8 października 2026 zaprezentuje się w łódzkiej Atlas Arenie. Jako support zagra natomiast formacja Jayler z Wielkiej Brytanii.

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Nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy zwlekali z kupnem biletów. Wydarzenie jest w pełni wyprzedane. Organizatorem koncertu jest Mystic Coalition.

Tak przedstawia się czasówka koncertu:

18:00 - Drzwi

19:00 - Jayler

20:30 - DEEP PURPLE

Muzycy Deep Purple po raz ostatni w Polsce zagrali w połowie października 2024. Wówczas wystąpili w katowickim Spodku. To nie będzie także pierwsza wizyta DP w Łodzi. Wcześniej brytyjski zespół zaprezentował się w tej hali w 2015, 2017 i 2022.

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